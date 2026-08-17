सावन के महीने में सोमवार का दिन बेहद ही विशेष होता है। वैसे तो यह पूरा महीना महादेव को समर्पित है, लेकिन सोमवार के दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन उपासक शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और चंदन, शहद व अन्य चीजें अर्पित करते हैं। इसके साथ ही कई उपासक सावन के सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं। व्रत के दौरान सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक साबूदाना भी है।

भारतीय घरों में साबूदाना से कई सारे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। साबूदाना की खिचड़ी, खीर, वड़ा से लेकर टिक्की तक बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार लोग एक ही तरह के खाने से ऊब जाते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो उपवास के दौरान साबूदाना के अलावा इन तीन चीजों से क्रिस्पी डिश तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

1- मखाना और राजगीरा कटलेट

व्रत के दौरान आप मखाना और राजगीरा की मदद से क्रिस्पी और पौष्टिक कटलेट तैयार कर सकते हैं। यह कटलेट स्वाद में थोड़ा अलग और बेहद स्वादिष्ट होता है।

सामग्री

1 कप मखाना

आधा कप राजगीरे का आटा

1 उबला हुआ आलू

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

सेंधा नमक स्वादानुसार

आधा चम्मच जीरा

थोड़ा हरा धनिया (अगर व्रत में खाते हैं तो)

सेंकने या तलने के लिए देसी घी

कैसे बनाएं मखाना और राजगीरा कटलेट

सबसे पहले मखानों को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें। अब एक बर्तन में पिसा मखाना, राजगीरे का आटा, उबला आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह मिला लें। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इसकी छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर गर्म घी में दोनों तरफ से सुनहरा व क्रिस्पी होने तक सेंक लें। उपवास के दौरान आप इन्हें दही या हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं।

2- सामक के कुरकुरे बॉल्स

अधिकतर लोग व्रत में सामक के चावल की खिचड़ी खाते हैं। लेकिन आप इसकी मदद से कुरकुरे बॉल्स भी बना सकते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं।

सामग्री

1 कप सामक के चावल

1 उबला हुआ आलू

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

सेंधा नमक स्वादानुसार

आधा चम्मच जीरा

तलने के लिए घी

थोड़ा हरा धनिया (अगर व्रत में सेवन करते हों तो)

इस तरह बनाएं सामक के कुरकुरे बॉल्स

सामक के चावल को अच्छी तरह धोकर नरम होने तक पका लें और ठंडा होने दें। अब इसमें उबला हुआ आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह मैश कर लें। मिश्रण से छोटी-छोटी बॉल्स तैयार कर इन्हें घी में मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लें। तैयार सामक के कुरकुरे बॉल्स को आप दही या व्रत में खाई जाने वाली चटनी के साथ परोस सकते हैं।

3- मखाने की क्रिस्पी चाट

अगर आप व्रत के दौरान कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाना चाहते हैं, तो मखाने की क्रिस्पी चाट तैयार कर सकते हैं। शाम के स्नैक के तौर पर आप इसे आसानी से बनाकर परोस सकते हैं।

सामग्री

1 कप मखाने

1 उबला हुआ आलू

1-2 चम्मच घी

स्वादानुसार सेंधा नमक

थोड़ा हरा धनिया (व्रत में अगर खाते हों तो)

आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1 चम्मच नींबू का रस

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

बनाने का सबसे आसान तरीका

एक पैन में घी गर्म करके मखानों को धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक भून लें। जब ये ठंडा हो जाए तो एक बाउल में डाल दें। अब इसमें उबले आलू के छोटे टुकड़े, सेंधा नमक, भुना जीरा, हरी मिर्च और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। चटपटी और स्वादिष्ट मखाने की क्रिस्पी चाट तैयार है। ऐसे में आप व्रत के दौरान ये तीन तरह की क्रिस्पी डिश तैयार कर सकते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी होते हैं।

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