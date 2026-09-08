लौकी पेट के लिए हल्की होती है जिसके चलते यह आसानी से पच जाती है। लौकी से कई तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं जिनमें से एक कोफ्ता भी है। लौकी को कद्दूकस करके उसे गोल आकार देकर पहले फ्राई किया जाता है और फिर ग्रेवी में डालकर पकाया जाता है। लेकिन एक ही तरह का कोफ्ता खाकर कई बार मन उब जाता है। अगर आप भी कोफ्ता खाकर बोर हो गए हैं तो अब पालक की मदद से स्वादिष्ट कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही पाचन के लिए भी बेहतर बताया जाता है। आइए जानते हैं घर पर आसानी से स्वादिष्ट पालक कोफ्ता कैसे तैयार करें।

पालक के कोफ्ते के लिए सामग्री

कोफ्ते के लिए

2 कप बारीक कटा हुआ पालक

4-5 बड़े चम्मच बेसन

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

नमक स्वादनुसार

कोफ्ते के लिए तेल

ग्रेवी के लिए जरूरी सामान

2 मध्यम आकार के प्याज

2-3 मध्यम आकार के टमाटर

1 छोटा टुकड़ा अदरक

4-5 लहसुन की कलियां

1 हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच तेल

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

एक चुटकी हल्दी

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

पालक कोफ्ता बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले पालक की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें। पानी अच्छी तरह निकालने के बाद पालक को बारीक काट लें। एक बड़े बर्तन में कटा हुआ पालक लें और इसमें बेसन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।

शुरुआत में पानी न डालें, क्योंकि पालक से नमी निकलती है। जब मिश्रण बहुत सूखा लगे तो केवल 1-2 चम्मच पानी डालें। मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि हाथ से आसानी से छोटी-छोटी गोलियां बनाई जा सकें। कड़ाही में तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर कोफ्तों को सावधानी से कड़ाही में डालें। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें। बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि चारों तरफ से बराबर सिक जाएं। अब तैयार कोफ्तों को टिश्यू पेपर पर निकाल लें।

अब ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। अब एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें और इसमें जीरा डालें। जीरा चटकने लगे तो प्याज-टमाटर का पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर भून लें। जब मसाला अच्छी तरह पक जाए और तेल अलग दिखाई देने लगे, तब इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर मसालों को कुछ मिनट तक भून लें। जरूरत के अनुसार पानी डालकर ग्रेवी को उबाल आने तक पकाएं। इसके बाद नमक, गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दें।

जब ग्रेवी अच्छी तरह तैयार हो जाए तो गैस धीमी कर दें और इसमें तले हुए पालक के कोफ्ते डालें और 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद गैस बंद कर दें। ऊपर से हरा धनिया डालकर कोफ्तों को रोटी, नान, पराठे या जीरा राइस के साथ परोस सकते हैं।

यह भी पढ़ें

घर पर क्यों नहीं बनती रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी, शेफ ने बताया गाढ़ी और स्वादिष्ट करी बनाने का खास तरीका

