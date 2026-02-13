करेले को हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसका कड़वा स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता है। हालांकि, सही तरह से बनाया गया करेले का जूस स्वाद में भी बेहतर हो सकता है। इसके सेवन से पाचन बेहतर होता है और बॉडी भी आसानी से डिटॉक्स हो जाता है।

ऐसे में अगर आप भी घर पर करेले का जूस तैयार कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। इससे करेले का कड़वा पन भी कम हो जाएगा।

करेले का जूस बनाने की सामग्री

2 ताजे करेले

आधा कटा नींबू

आधा छोटा चम्मच काला नमक

चुटकी भर काली मिर्च पाउडर

1 कप पानी

शहद

करेले का जूस कैसे बनाएं?

स्टेप-1

करेले का जूस बनाने के लिए सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह धो लें। इससे करेले पर लगी धूल-मिट्टी आसानी से साफ हो जाएगी। इसके बाद करेले को पतले टुकड़ों में काट लें। करेले की कड़वाहट को कम करने के लिए आप इसके टुकड़ों पर नमक लगाकर 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख सकते हैं। अब आप इसे पानी से धो लें।

स्टेप-2

अब कटे हुए करेले को मिक्सर में डालें। इसमें एक कप पानी मिलाएं और अच्छी तरह पीस लें। जब यह स्मूद पेस्ट बन जाए, तो इसे छन्नी से छानकर जूस अलग कर लें। अब आप इस जूस में नींबू का रस, काला नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं।

अगर आप स्वाद थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इस तरह आप घर पर ही करेले का जूस तैयार कर सकते हैं।