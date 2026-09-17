कभी सलाद बनाने के लिए खीरा काटा और पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही पता चला कि खीरा कड़वा है? या फिर कभी बाजार से ज्यादा खीरे ले आए और घर में उन्हें खाने के लिए राजी नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खीरे में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसके अर्क का इस्तेमाल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इससे त्वचा को ठंडक और आराम मिलता है। तो अगर घर में खीरा रखा है और आप उससे कुछ आसान DIY स्किन केयर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये 5 तरीके काम आ सकते हैं।

खीरे का आसान फेस पैक

सबसे पहले खीरे को छीलें। फिर इसे बारीक कद्दूकस कर लें। इसके बाद थोड़ा सा ही मिलाकर चेहरे पर पतली परत लगाएं। करीब 10-15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें। दिनभर की थकान के बाद यह चेहरे को ठंडक और आराम देने वाला घरेलू उपाय हो सकता है। खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व भी पाए जाते हैं, जिनका यूज स्किन केयर प्रोडक्ट में किया जाता है।

खीरे से बनाएं ठंडक देने वाला फेस मिस्ट

दिन में बार-बार चेहरा धोने की जरूरत महसूस होती है तो खीरे से घर पर एक आसान फेस मिस्ट बना सकती हैं। इसके लिए खीरे को अच्छी तरह पीसकर उसका रस छान लें। इसे साफ स्प्रे बोतल में भरें और चेहरे पर हल्का-सा छिड़कें। इसे लंबे समय तक संभालकर न रखें। जितनी जरूरत हो, उतना ही बनाएं और उसी दिन इस्तेमाल कर लें।चेहरे पर लगाने के बाद इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दें या हल्के हाथ से थपथपा लें।

खीरे के ठंडे क्यूब्स

आप खीरे का रस निकालकर साफ आइस ट्रे में डालें और जमा लें। इस्तेमाल करते समय बर्फ को सीधे चेहरे पर जोर-जोर से न रगड़ें। इसे किसी साफ, मुलायम कपड़े में लपेटकर चेहरे पर हल्के हाथ से लगाएं। इससे चेहरे पर कुछ देर के लिए ठंडक महसूस हो सकती है।

आंखों के आसपास रखें खीरे के स्लाइस

यह सबसे आसान तरीका है और इसमें कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठंडे खीरे की दो पतली स्लाइस काटें और साफ चेहरे पर बंद आंखों के ऊपर कुछ मिनट रखें। इससे आंखों के आसपास ठंडक और ताजगी महसूस हो सकती है। ध्यान रखें कि खीरे का रस आंखों के अंदर न जाए।

खीरा और ओट्स का हल्का पैक

खीरे को पीस लें और इसमें बारीक पिसा हुआ ओट्स मिला दें। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और करीब 10 मिनट बाद पानी से धो लें। इसे चेहरे की हल्की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लगाते समय चेहरे को जोर-जोर से न रगड़ें।

अगर खीरा बहुत ज्यादा कड़वा निकले तो क्या करें?

बहुत ज्यादा कड़वे खीरे को चेहरे पर लगाने की कोशिश न करें। खीरे में पाए जाने वाले कुकुर्बिटासिन नामक प्राकृतिक यौगिक अधिक मात्रा में होने पर तेज कड़वाहट दे सकते हैं और ऐसे खीरे को खाना भी ठीक नहीं माना जाता। कोई भी घरेलू नुस्खा पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ पर थोड़ी मात्रा में लगाकर देख लें। अगर वहां लालिमा, खुजली, जलन या सूजन दिखाई दे तो इसे चेहरे पर इस्तेमाल न करें।