लंच में ऐसे भोजन शामिल करना चाहिए जो पेट भरने के साथ ही शरीर को भरपूर पोषण दें। बिसी बेले भात भी कुछ ऐसी ही डिश है। अगर आप किसी ऐसे भोजन की तलाश कर रहे हैं जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी और आसानी से बन जाए तो आप बिसी बेले भात बना सकते हैं। यह दक्षिण भारत के लोकप्रिय पारंपरिक डिश में से एक है, जिसकी खास पहचान कर्नाटक के खान-पान से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ गरम दाल-चावल होता है। लेकिन इसे बनाने का तरीका बेहद खास होता है।

इस डिश की खासियत यह है कि इसमें चावल, दाल और सब्जियां एक साथ पकाई जाती हैं, इसलिए इसे एक तरह का वन-पॉट मील भी कहा जाता है। इसका स्वाद खट्टा, मसालेदार और खुशबूदार होता है। पारंपरिक रूप से इसमें बिसी बेले भात का खास मसाला इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई तरह के मसालों और दालों का मिश्रण होता है। कर्नाटक में इसे खास तौर पर लंच या डिनर में खाया जाता है। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाएं:

बिसी बेले भात बनाने के लिए सामग्री

1 कप चावल

आधा कप तूर दाल

1-2 गाजर, कटी हुई

आधा कप बीन्स

आधा कप मटर

1 छोटा आलू

1 छोटा टमाटर

1 छोटा प्याज (वैकल्पिक)

2-3 चम्मच बिसी बेले भात मसाला

1 चम्मच इमली का पेस्ट

आधा चम्मच हल्दी

नमक स्वादानुसार

1-2 चम्मच घी

जरूरत के अनुसार पानी

तड़के के लिए राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग और काजू।

कैसे बनाएं बिसी बेले भात

बिसी बेले भात बनाना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले चावल और तूर दाल को अच्छी तरह धोकर 30 मिनट से 1 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद प्रेशर कुकर में चावल, दाल, कटी हुई सब्जियां, टमाटर, हल्दी, नमक और जरूरत के मुताबिक पानी डालें। इसे अच्छी तरह पकाएं, ताकि चावल और दाल नरम होकर अच्छी तरह मिल जाएं। इसे तीन-चार सीटी पका सकते हैं।

कुकर का प्रेशर निकलने के बाद इसमें बिसी बेले भात मसाला और इमली का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिला दें। सामान्य चावल की तुलना में इसकी बनावट थोड़ी पतली और खिचड़ी जैसी होती है, जरूरत पड़ने पर थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। इसे कुछ मिनट धीमी आंच पर पकने दें।

अब तड़का लगाने के लिए छोटे पैन में घी गर्म करके राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग और काजू को भून लें। इसे तैयार बिसी बेले भात के ऊपर डाल दें। स्वादिष्ट और पारंपरिक दक्षिण भारतीय स्टाइल का लंच तैयार है। इसके ऊपर से घी और बूंदी डालकर पापड़ या रायते के साथ परोसा जा सकता है।

यह भी पढ़ें

खुद खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, रात की बची रोटी से झटपट बनाएं ये 3 डिश

