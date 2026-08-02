प्रकृति में कोई भी चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती है। समय के साथ हर चीज में बदलाव आना प्रकृति का नियम है। आज जो भी चीज देखने को मिल रही है वह वर्षों बाद बदल सकती है। परिवर्तन का यह नियम केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन और रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। समय के साथ रिश्तों की परिभाषा, उन्हें निभाने का तरीका और प्यार जताने के अंदाज में भी काफी बदलाव आया है।

डेटिंग की दुनिया का नया ट्रेंड है बर्डवाचिंग

वर्तमान समय में सबसे बड़ा बदलाव डेटिंग की दुनिया में देखने को मिल रहा है। खासकर जेनरेशन जी (जैन-Z) ने डेटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। कई ऐसे डेटिंग शब्दों का ईजाद हुआ जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं या बहुत ही कम सुना था। अक्सर रोमांटिक रिलेशनशिप में डेट का नाम सुनते ही लोगों के मन में कैफे, रेस्टोरेंट या मूवी का ख्याल आता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने इस चलन को काफी हद तक बदल दिया है, जिसमें ग्रेवयार्ड डेटिंग, पिच-ए-फ्रेंड, और एस्ट्रो-डेटिंग जैसे कई और तरीके हैं जो पुराने जमाने के डेटिंग से बिल्कुल अलग हैं। इन्हीं में से एक बर्डवॉचिंग डेट है, जिसे डेटिंग की दुनिया का नया ट्रेंड बताया जा रहा है।

रिश्ते को समझने का बेहतरीन तरीका

बर्डवॉचिंग डेट सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन दुनिया के कई देशों के युवाओं को यह काफी पसंद आ रहा है। इसमें कपल्स पार्क, झील या जंगल के किनारे बैठकर पक्षियों को देखना, उनकी आवाजें सुनना और प्रकृति के बीच समय बिताना है। इसके पीछे वजह सिर्फ प्रकृति से प्रेम ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का बेहतर तरीका माना जाता है। यह तो हर किसी को पता है कि आज की युवा पीढ़ी खासकर जेनरेशन जी दिखावे से ज्यादा अनुभवों को महत्व दे रही है। उन्हें महंगे डिनर या रोमांटिक लोकेशन से ज्यादा बिना शोर-शराबे वाली जगह पसंद आती है। बर्डवॉचिंग में ज्यादा ध्यान आसपास की प्रकृति पर होता है और इस शांत माहौल में एक-दूसरे को जानने के साथ प्यार की नई शुरुआत करने का सबसे बेहतर तरीका होता है।

इंतजार सिखाता है रिश्ते में धैर्य

बर्डवॉचिंग में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती है, यह रिश्ते में धैर्य सिखाती है। बर्डवॉचिंग में किसी पक्षी के दिखने का लंबा इंतजार करना पड़ता है तो कभी उनकी आवाज सुनकर उन्हें ढूंढना होता है और इसी दौरान लोग बिना किसी दबाव के साथ समय बिताते हैं और एक-दूसरे को ज्यादा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। यह अनुभाव भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है।

क्यों अपना रहे युवा

बर्डवॉचिंग ट्रेंड बढ़ने के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से हटकर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलता है।

महंगे कैफे या रेस्टोरेंट की तुलना में यह काफी बजट-फ्रेंडली हो सकती है।

हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट मानसिक शांति का एहसास कराती है। इससे कपल्स प्रकृति से जुड़ते हैं और एक-दूसरे के साथ बेहतर जुड़ा महसूस करते हैं।

शांत वातावरण में एक-दूसरे को समझने और खुलकर बात करने का बेहतर मौका मिलता है।

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ग्रेवयार्ड का हिंदी में मतलब होता है कब्रिस्तान। आसान शब्दों में समझें तो ग्रेवयार्ड डेटिंग में कपल्स किसी कैफे, रेस्टोरेंट या पार्क की बजाय कब्रिस्तान में जाकर समय बिताते हैं, ताकि वे एक-दूसरे के साथ बेहतर भावनात्मक जुड़ा महसूस कर सकें। आज की जैन जी साधारण डेटिंग की बजाए अपने रिश्तों में नए अनुभवों की तलाश में नए-नए तरीके अपना रही है और उन्हीं में से एक ग्रेवयार्ड डेटिंग भी है। ग्रेवयार्ड डेटिंग में रोमांचक मोड़ तब आता है जब कपल्स एक दूसरे को… पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें