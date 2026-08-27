अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदी, रोली, कुमकुम और तिलक में क्या फर्क है, तो शायद आप भी दो सेकंड सोचेंगे। कभी सोचा है कि माथे पर सभी लगते हैं। लेकिन लाल बिंदी क्यों अलग है। पूजा में वही लाल रंग रोली या कुमकुम क्यों कहलाता है और पुरुषों के माथे पर लगा निशान तिलक क्यों? अगर आपको भी लगता है कि लाल रंग का पाउडर माथे पर लगाया और हो गया कुमकुम या तिलक, तो जरा रुकिए। इन चारों के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। इनके अर्थ और इस्तेमाल में फर्क है। अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के कारण कई बार इनके नाम एक-दूसरे की जगह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए जानें इसके बारे में।

सबसे पहले बिंदी को समझिए

बिंदी को माथे पर लगाए जाने वाले छोटे बिंदु या सजावटी निशान के तौर पर पहचान मिली है। पारंपरिक रूप में यह लाल कुमकुम से बनाई जाती थी, लेकिन आज बिंदी का मतलब सिर्फ पाउडर से लगाया गया लाल बिंदु नहीं रह गया है। बाजार में चिपकने वाली बिंदी से लेकर अलग-अलग रंग और डिजाइन वाली बिंदियां तक मिलती हैं। लेकिन हर बिंदी कुमकुम से बनी हो, यह जरूरी नहीं।

अब आती है कुमकुम की बारी

कुमकुम आमतौर पर लाल रंग का पारंपरिक पाउडर है, जिसका इस्तेमाल पूजा-पाठ और माथे पर धार्मिक निशान लगाने में किया जाता है। इसकी पारंपरिक तैयारी से जुड़ी एक दिलचस्प बात है। हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन पारंपरिक तरीके से हल्दी में बुझा हुआ चूना मिलाने पर उसका रंग लाल या लाल-नारंगी हो सकता है।

तो रोली फिर क्या है?

यहीं पर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई घरों और इलाकों में पूजा में इस्तेमाल होने वाले लाल पाउडर को रोली कहा जाता है, जबकि दूसरी जगह उसी तरह की सामग्री के लिए कुमकुम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कुछ परंपराएं दोनों में अंतर करती हैं, लेकिन यह अंतर पूरे देश में एक जैसा नहीं है। ज्यादा सटीक बात यह है कि रोली और कुमकुम के नाम और इस्तेमाल में क्षेत्रीय तथा पारिवारिक परंपराओं के अनुसार अंतर मिल सकता है। यही वजह है कि राखी, पूजा या किसी शुभ अवसर पर जिस लाल सामग्री से तिलक लगाया जाता है, उसे अलग-अलग घरों में अलग नाम से पुकारा जा सकता है।

तिलक की यहां कहानी थोड़ी अलग

तिलक को किसी खास लाल पाउडर का नाम समझना सबसे बड़ी गलती होगी। तिलक असल में माथे या शरीर पर बनाया जाने वाला धार्मिक निशान है। इसे बनाने के लिए कुमकुम के अलावा चंदन, भस्म और दूसरी पारंपरिक सामग्रियों का इस्तेमाल हो सकता है। इसका आकार भी हर जगह गोल नहीं होता।

यानी किसी के माथे पर चंदन की रेखा है, किसी के माथे पर भस्म की तीन रेखाएं हैं और किसी के माथे पर लाल निशान है—इन सभी को उनके धार्मिक संदर्भ में तिलक कहा जा सकता है। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि “तिलक मतलब लाल गोल बिंदी।”