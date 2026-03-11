Bina chini ke amla murabba banane ka tarika: बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो घर पर आंवला मुरब्बा तैयार करते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आंवला का मुरब्बा सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब इसे बहुत ज्यादा चीनी डालकर तैयार किया जाता है तो कई लोग इसे खाने से बचते हैं। ऐसे में आप बिना चीनी के आंवले का मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। यानी आप आंवाला खाएंगे लेकिन चीनी खाने से बच जाएंगे। शेफ भूपी (भूपेंद्र रावत) से जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी।

इस तरह के आंवले का डालें मुरब्बा

शेफ भूपी ने बताया आंवला का मुरब्बा डालने के लिए आपको ऐसे आंवले लेने है जो दागी न हो और हरे-हरे न हो। इसके लिए आपको आधा किलो आंवले की जरूरत होगी।

जाली पर रखें आंवला

मुरब्बा डालने के लिए आंवले को कुछ देर भाप पर पकाना होता है। इके लिए अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोई कड़ाई लें उसमें पानी डालें। ऊपर से दूध पर रखने वाली जाली रखें। फिर आंवला रखें और ढककर करीब 10 मिनट स्टीम करें। बॉयल करने के उसके पोषक तत्व थोड़े कम हो सकते हैं।

आंवले को सुखाएं

भाप में पकने के बाद आंवले को किसी कपड़े पर निकाल लें। आप इसे धूप में भी सूखा सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इसके ऊपर का पानी हटाना जरूरी है। धूप में रखने से पहले आप इसमें चाकू के हल्के छेदकर लें। ऐसा करने से शहद अंदर तक चला जाएगा। पंखे में रखकर भी इसे सूखा सकते हैं। ओवन है तो 10 से 12 मिनट ओवन में रख सकते हैं।

कांच का जार लें

ऐसा कांच का जार लें जो पूरी तरह सूखा हो। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें जरा सा भी पानी होगा तो आंवले के मुरब्बे के खराब होने का खतरा रहता है।

शहद डालें

जार में मुरब्बा डालने के बाद उसमें शहद डालें। आधा किलो शहद डालें। फिर काला नमक डालें और सोंठ का छोटा सा टुकड़ा डालें। साथ में दाल चीनी का टुकड़ा डालें।

पतली सौंफ डालें

3 चम्मच पतली वाली सौंफ डालें। इसके साथ ही कुछ छोटी इलायची भी डालें। इससे बहुत अच्छी खूशबू आती है। एक छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने डाल दें। सभी चीजों को मिक्स कर लें।

10 से 12 दिन हल्की धूप में रखें

आंवले का मुरब्बा तैयार करने के लिए इसे 10 से 12 दिन हल्की धूप में रखें। जहां हल्की धूप-थोड़ी छाया और रूम टेम्परेचर हो ऐसी जगह चुनें। दिन में उसे एक बार शेक जरूर कर दें। ताकि शहद ऊपर-नीचे हो जाएं। 10-12 दिन बाद आपका मुरब्बा तैयार हो जाएगा।

