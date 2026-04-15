Sattu sharbat recipe: सत्तू को सुपरफूड कहा जाता है। इसमें शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने का गुण होता है। यह लू (Heatstroke) से बचाने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर में तुरंत एनर्जी (instant energy) देने का काम करता है। इसके अलावा सत्तू में फाइबर, प्रोटीन समेत कई तरह के खनिज होते हैं। यह गर्मियों में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। ऐसे में गर्मियों में अगर आपका भी कुछ ठंडा-ठंडा पीने का मन करे तो आप बिहार स्टाइल में सत्तू का शरबत बना सकती हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

बिहार स्टाइल में इस तरह बनाएं सत्तू का शरबत

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

½ लीटर पानी

1 प्याज

1 हरी मिर्च

स्वादानुसार नमक

इस तरह बनाएं शरबत

प्याज और हरी मिर्च को सबसे पहले बारीक काट लें। गिलास में ठंडा पानी लें। उसमें दो चम्मच सत्तू डालें। फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक मिलाएं।

इसके बाद नींबू का रस डालें। आपका सत्तू ड्रिंक बनकर तैयार है।

सत्तू का शरबत बनाने का दूसरा तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

3 टेबलस्पून सत्तू (भुने चने का आटा)

4 टेबलस्पून गुड़ या स्वादानुसार चीनी

1/2 टीस्पून काला नमक (चाहें तो)

4 कप पानी

बर्फ के कुछ टुकड़े

सत्तू का शरबत बनाने की विधि

किसी बर्तन में सत्तू और पानी डालकर मिक्स कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि सत्तू में गुठली न बनें। ऐसा करने से पीते समय असहज लगेगा। अब आपको कद्दूकस किया हुआ गुड़ या चीनी मिलाना है। जब यह सत्तू में घुल जाए तो इसमें काला नमक डालें। सभी चीजों को मिक्स करें। सत्तू का शरबत बनकर तैयार है। इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और सर्व करें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।