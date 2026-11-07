घरों में दिवाली के मौके पर तरह-तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, हलवा और जलेबी तो अक्सर हम बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस बार त्योहार पर कुछ अलग बनाना चाहती हैं, तो खाजा ट्राई कर सकती हैं। मैदे से बनने वाली यह पारंपरिक मिठाई बिहार, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मिलती है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।

खाजा मिठाई की खासियत

बिहार में खाजा को मिठाइयों का राजा कहा जाता है। इसमें सिलाव का खाजा काफी प्रसिद्ध है। यह जगह राजगीर और नालंदा के बीच बसा एक छोटा कस्बा है। यहां के खाजे की मांग दूर-दूर तक है। इसे जीआई टैग भी मिला है। हालांकि यह देश के दूसरे हिस्सों में भी मिलता है। बिहार के गांव सिलाव से आई खाजा मिठाई का जिक्र अर्थशास्त्र में भी मिलता है। इसके इतिहास के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सिलाव से गुजरते हुए खाजा खाया था। इसे मैदे से बनाया जाता है और यह मध्य पूर्व की मिठाई बकलावा से काफी मिलती जुलती है। भारत के साथ खाजा को विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है।

यह मिठाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग में भी इस मिठाई को शामिल किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा खाजा और तपेश्वर खाजा क्षेत्रीय विविधता के साथ मिलती है।

खाजा बनाने के लिए सामग्री

चाशनी के लिए

चीनी- 1 कप

पानी- 1/2 कप

नींबू का रस

इलायची पाउडर- 1/2 चम्मच

केसर

घी- 3 चम्मच

मैदा- 3-4 चम्मच

आटा बनाने के लिए सामग्री

मैदा- 2 कप

घी- 1/2 कप

नमक- 1 चुटकी

पानी- जरूरत के अनुसार

तेल- फ्राई करने के लिए

बनाने का तरीका

खाजा बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करें। इसके लिए एक पैन में चीनी और पानी डालें। इसके लिए एक तार वाली चाशनी बनानी है। इसमें नींबू का रस, इलायची पाउडर और केसर डाल दें। चीनी घुल जाए, तो आंच को धीमा कर दें। कुछ देर में यह चाशनी तैयार हो जाएगी, अब आंच बंद कर दें और इसे अलग रख दें।

अब एक बाउल में मैदा और घी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सामान्य पानी से इसे अच्छी तरह गूंथ लें। आटा हल्का सख्त रखें। इसे ढककर लगभग 20 मिनट के लिए रख दें। अब साटा बनाने के लिए एक बाउल में घी और मैदा डालकर पेस्ट तैयार कर लें। अब आटे की छोटी-छोटी लोई बनाएं। अब खाजा बनाने के लिए लोई को बेल लें। इस तरह 10 रोटी तैयार कर लें। ध्यान रखें कि इन्हें पतला बेलना है। अब रोटी के ऊपर साटा यानी मैदा-घी का पेस्ट लगाएं। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें और फिर पेस्ट लगाएं। इसी तरह आप बाकी की रोटी रखते हुए ऊपर पेस्ट लगा दें। इस तरह आप पांच रोटियों को तैयार कर लें। इसे रोल करना, जो टाइट रहे। अंत में हल्का पानी लगाकर परतों को चिपका लें।

रोल को हाथों से चलाएं और किनारों से छोटे-छोटे पीस काटें। अब इसे हाथों से हल्का दबा सकते हैं। खाजा तैयार हो जाए, तो इसे कड़ाही में तेल डालकर फ्राई कर लें। आंच को ज्यादा तेज न करें। इसे अच्छी तरह धीरे-धीरे सेंक लें। जब ये पक जाएं, तो इन्हें हल्की गरम चाशनी में डाल दें। इस तरह खाजा बनकर तैयार हो जाएगा।