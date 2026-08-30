कहते हैं कि भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस की दूरी तय करते-करते बोली भी बदल जाती है। जिस तरह पानी और बोली बदल जाती है, उसी तरह आगे बढ़ने पर लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाज, परंपराओं और संस्कृति में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। भारत की यह सबसे बड़ी खूबी और खूबसूरती है कि विविधता के बीच सदियों से सहेजी गई अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखा है। भारत की इस मिट्टी ने ऐसी अनगिनत लोककलाओं और शिल्प परंपराओं को जन्म दिया है, जिनमें किसी क्षेत्र का इतिहास, लोकविश्वास और जीवनशैली आज भी जीवित है।

आज हम-आप जिस भी खूबसूरत पेंटिंग या कला को देखते हैं, उसके पीछे छिपी कहानी शायद ही देख पाते हैं। उस एक कलाकृति के पीछे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, महीनों की मेहनत, बारीक कारीगरी और अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प छिपा होता है। भारत में सदियों से रंगों, रेखाओं और आकृतियों के जरिए काहनियां कही जाती हैं। इन्हीं में से एक है मंजूषा कला, जो आज कहीं खोती नजर आ रही है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि कहीं ऐसा न हो यह चित्रकला सिर्फ यादों में सिमट कर न रह जाए। आइए जानते हैं बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में विस्तार से:

मंजूषा चित्रकला बिहार की एक प्राचीन लोकचित्रकला परंपरा है, जिसका संबंध भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों से माना जाता है। इस कला में धार्मिक आस्था, लोककथाओं और प्रकृति को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है।

क्यों कहते हैं मंजूषा

पारंपरिक रूप से मंजूषा को बांस की बनी पेटी या मंदिरानुमा संरचना के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें चित्रकारी की जाती है और इसे पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। मंजूषा का अर्थ छोटा पिटारा, डिब्बा, संदूक या पिटारी होता है। इसी के चलते इस कला को मंजूषा नाम दिया गया। इन पर देवी-देवताओं, सांपों, फूल-पत्तियों और लोककथाओं से जुड़े पात्रों के चित्र बनाए जाते हैं। हालांकि, बदलते समय में अब यह चित्रकारी कागज, कपड़े और दूसरी चीजों पर भी दिखाई देने लगी है।

मंजूषा चित्रकला की पहचान

मंजूषा कला की खास पहचान इसके रंग और रेखाएं होती हैं। पारंपरिक रूप से मंजूषा चित्रों में लाल, पीला, हरा और काला जैसे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों के चारों ओर बनी विशिष्ट रेखीय बॉर्डर और पैटर्न इसकी पहचान माने जाते हैं। मंजूषा चित्रों में सांप और नाग आकृतियां विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध विषहरी पूजा और बिहुला-विषहरी की कथा से है। इसके अलावा फूल, पत्तियां, मछली, पक्षी और मनुष्यों की आकृतियां भी इस चित्रकला का हिस्सा होती हैं।

मंजूषा का बिहुला-विषहरी से संबंध

मंजूषा से बिहुला-विषहरी से संबंध के पीछे एक लोककथा काफी प्रचलित है। लोकमान्यता के अनुसार बिहुला नाम की एक स्त्री के पति का नाम लखिंदर होता है, जिसकी सांप काटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिहुला अपने पति को पुनर्जीवत कराने के लिए वह अपने पति के शव को लेकर एक मंजूषा से कठिन यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका उद्देश्य था देवताओं तक पहुंचकर अपने पति का जीवन वापस मांगना। यह यात्रा आसान नहीं थी और रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने संकल्प से पीछे नहीं हटती। यही पूरी कथा मंजूषा कला की आत्मा मानी जाती है। मंजूषा चित्रों में बिहुला और लखिंदर समेत इस लोककथा के अन्य किरदारों के जरिए इस लोककथा को चित्रित किया जाता है।

जब दीवारें बोलती थीं

यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जब लोककलाएं की कहानियां दीवारें बयां करती थीं। दरअसल, प्राचीन समय में लोग अपने घरों की दीवारों पर लोककलाओं की आकृतियां बनाकर परंपरा को जीवंत रखते थे। मंजूषा कला में दीवारों पर चित्र बनाने की परंपरा रही है। विषहरी पूजा के दौरान अक्सर घरों की दीवारों पर इससे जुड़े देवी-देवताओं, सांप, कमल, मछली, सूर्य-चंद्रमा और बिहुला-विषहरी की कथा से संबंधित आकृतियां बनाई जाती रही हैं।

आधुनिक युग में बदलाव

आज के आधुनिक और डिजिटल दौर में यह कला सिर्फ संदूक और पिटारों तक सीमित नहीं रह गई है। कलाकार और इसके पारंपरिक रंगों, रेखाओं और प्रतीकों को साड़ी, दुपट्टे, कपड़े, पेंटिंग, घरेलू सजावटी वस्तुओं, स्टेशनरी और दूसरी उपयोगी वस्तुओं पर भी उतार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मंजूषा कला आज सीमित होती नजर आ रही है।

क्यों खत्म हो रही यह विरासत

इस विरासत के खत्म होने के पीछे कई बातें हैं। मंजूषा कला को तैयार करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन इसके मुकाबले कलाकारों को हमेशा उचित कीमत नहीं मिल पाती। कम आमदनी के कारण कई कलाकार दूसरे कामों की ओर रुख कर रहे हैं। पारंपरिक कलाओं को सीखने में काफी समय लगता है। ऐसे में रोजगार के दूसरे विकल्पों और बदलती जीवनशैली के चलते युवाओं का रुझान इस कला को सीखने में कम हो रहा है। इसके अलावा मंजूषा कला के खरीदार बड़े बाजार और नियमित खरीदार उपलब्ध नहीं हैं। दरअसल, इसकी पहचान अभी भी मुख्य रूप से बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित है। वहीं, हाथ से बनाए गए मंजूषा उत्पादों को तैयार करने में अधिक समय लगता है और महंगे भी होते हैं। वहीं, बाजार में मशीन ने बने सामान कम कीमत पर मिल जाते हैं।

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