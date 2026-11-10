Bhai Dooj Shubhkamnaye: भाई-बहन का रिश्ता प्यार, विश्वास और ढेर सारी खूबसूरत यादों से जुड़ा होता है। भाई दूज का त्योहार इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खास मौका है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी बहनों को उपहार देकर हमेशा उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पर्व का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से भी जुड़ा है।

कई बार काम या दूसरी वजहों से भाई-बहन त्योहार पर एक-दूसरे से मिल नहीं पाते। ऐसे में शुभकामना संदेशों के जरिए अपनेपन और प्यार का एहसास कराया जा सकता है। अगर आप भी इस भाई दूज पर अपने भाई या बहन से दूर हैं, तो यहां दिए गए कुछ प्यारे संदेशों में से चुनकर उन्हें WhatsApp और Facebook पर भेज सकते हैं। ये छोटे-छोटे पैगाम आपके रिश्ते में प्यार की मिठास घोलने का काम करेंगे।

प्यार और विश्वास का ये बंधन यूं ही बना रहे,

भाई-बहन का रिश्ता हर जन्म में सजा रहे।

भाई दूज का प्यारा त्योहार है, भैया जल्दी आना,

अपनी प्यारी बहना से तिलक जरूर लगवाना।

भाई दूज 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

थाल सजाकर बैठी हूं, तेरा इंतजार है,

भैया, तेरे आने से ही त्योहार गुलजार है।

दुनिया की हर मुश्किल से तू बेफिक्र रहना,

तेरे साथ खड़ी है हमेशा तेरी बहना।

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

न महंगे तोहफों की चाहत, न किसी चीज का इंतजार,

बस बना रहे मेरे भाई पर खुशियों का संसार।

हर सपना पूरा हो, हर राह आसान हो,

मेरे भाई की जिंदगी में खुशियों की पहचान हो।

भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं!

खुशियों से महकता रहे तेरा हर दिन,

सपनों से सजा रहे तेरा हर एक पल।

न आए कोई गम तेरी जिंदगी में कभी,

भगवान से बस यही दुआ है मेरी हर घड़ी।

हैप्पी भाई दूज 2026!

भाई दूज का दिन है बड़ा खास,

बहन के मन में है एक छोटी सी आस।

तिलक तो लगा दूंगी प्यार से भैया,

लेकिन गिफ्ट के बिना नहीं मानूंगी भैया!

भाई दूज की मजेदार शुभकामनाएं!

तेरी जिंदगी में खुशियों की बहार रहे,

हर कदम पर सफलता तेरे साथ रहे।

चेहरे पर तेरे मुस्कान कभी कम न हो,

मेरे भाई पर दुखों का कोई साया न हो।

भाई दूज की हार्दिक बधाई!

रूठना-मनाना यूं ही चलता रहे,

हमारे रिश्ते में प्यार हमेशा पलता रहे।

कभी दूरियां हमारे बीच जगह न बना पाएं,

हर जन्म में हम भाई-बहन ही कहलाएं।

भाई दूज 2026 की शुभकामनाएं!

नादानियों में अगर कोई भूल हो गई,

तेरी प्यारी बहना से कोई खता हो गई।

भुलाकर गिले-शिकवे फिर गले लगा ले,

भाई दूज पर अपने रिश्ते को फिर मुस्कुरा ले।

भाई दूज की प्यारी शुभकामनाएं!