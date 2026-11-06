जो लोग पेट की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं उनकी तलाश हमेशा खाने की ऐसी चीजों की होती है जो पेट को आराम दे लेकिन साथ में खाने में टेस्टी भी हो। अक्सर लोग पाचन को बेहतर रखने के लिए तरह-तरह के हेल्थ ड्रिंक्स या नुस्खे आजमाते हैं, जबकि हमारी रसोई में मौजूद कुछ आम चीजें भी इसमें मदद कर सकती हैं।

अभिनेत्री भाग्यश्री ने अपने #TuesdayTips सीरीज में ऐसी ही एक आसान डिश की रेसिपी शेयर की है। यह है कद्दू का रायता, जिसे वह अपनी पसंदीदा कम्फर्ट फूड डिश में से एक बताती हैं। भाग्यश्री ने बताया कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें पाचन को सपोर्ट करती हैं। इतना ही नहीं पेट को ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और इसके फायदे।

भाग्यश्री ने शेयर की कद्दू के रायते की रेसिपी

भाग्यश्री ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वह गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत बेहतर रखने के लिए एक आसान रेसिपी शेयर कर रही हैं। उनके मुताबिक, इस डिश में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पाचन के लिहाज से अच्छी होती हैं। इसे बनाना भी आसान है। ज्वार की रोटी के साथ इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है।

कद्दू का रायता बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

1 कप ताजा दही

1 कप उबला हुआ कद्दू

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा प्याज (कटा हुआ)

आधा छोटा चम्मच लहसुन

हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

तड़के के लिए जरूरी चीजें

सरसों का तेल

करी पत्ता

हींग

1 चम्मच कसूरी मेथी

1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

अब जानें कद्दू का रायता बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में दही लें और उसमें उबला हुआ कद्दू डाल दें।

अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, हरा धनिया और नमक मिलाएं।

सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें।

अब एक छोटे पैन में सरसों का तेल गर्म करें। इसमें करी पत्ता और हींग डालें।

इसके बाद कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्का तड़का तैयार करें।

इस तड़के को तैयार रायते के ऊपर डाल दें। आपका कद्दू का रायता तैयार है।

भाग्यश्री की खास टिप: रायते में थोड़ा क्रश किया हुआ मूंगफली का पाउडर या दरदरी मूंगफली डाल सकते हैं। इससे इसमें हल्का क्रंच आ जाएगा।

अब जानते हैं क्या कद्दू का रायता खाने से पाचन को फायदे मिल सकते हैं?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में केआईएमएस हॉस्पिटल, ठाणे की चीफ डाइटीशियन अमरीन शेख ने बताया कि कद्दू का रायता पेट के लिए हल्का और आसानी से खाने वाली डिश हो सकती है। इसमें मौजूद दही और कद्दू पाचन को बेहतर बनाए रखने में अलग-अलग तरह से मदद करते हैं।

दही से मिलते हैं गुड बैक्टीरिया: दही में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे पाचन प्रक्रिया को सपोर्ट मिल सकता है। ताजा दही सीमित मात्रा में खाने से कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने की परेशानी में भी राहत मिल सकती है।

कद्दू से मिलती है फाइबर की मात्रा: कद्दू में फाइबर और पानी अच्छी मात्रा में होता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। डाइटीशियन ने बताया कि कद्दू हल्का होता है और एसिडिटी या पेट में जलन की परेशानी महसूस करने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

प्याज, करी पत्ता और हींग भी हैं काम के: इस रायते में इस्तेमाल होने वाली प्याज, करी पत्ता और हींग जैसी चीजें भी पारंपरिक रूप से पाचन से जुड़ी परेशानियों में इस्तेमाल की जाती हैं। प्याज में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। वहीं, करी पत्ता पाचन को सपोर्ट करने और हींग गैस व पेट फूलने की परेशानी कम करने में मददगार मानी जाती है।

सरसों का तेल और मूंगफली से मिलते हैं हेल्दी फैट्स: सरसों के तेल में मौजूद फैट्स डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं, मूंगफली से हेल्दी फैट्स और प्लांट प्रोटीन मिलता है। इससे रायते का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है या इसे खाने से पेट में परेशानी होती है, उन्हें इसे नहीं डालना चाहिए।

क्या रोज खा सकते हैं कद्दू का रायता?

डाइटीशियन अमरीन शेख के मुताबिक, इस तरह की डिश को रोज के खाने में साइड डिश या हल्के विकल्प के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसकी खासियत है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती। हालांकि, हर व्यक्ति का पाचन और खानपान की जरूरत अलग होती है। इसलिए अपनी सहनशीलता के हिसाब से ही इसका सेवन करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी नई डाइट या खानपान में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लें।