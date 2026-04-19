Parshuram Jayanti 2026 Wishes, Image, Quotes in Hindi (भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं): भारत की सनातन परंपरा में वैशाख शुक्ल तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्मोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। देशभर में भक्तजन पूजा-अर्चना, हवन और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से उन्हें नमन करते हैं। परशुराम जयंती केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सत्य, साहस और धर्म की स्थापना के संदेश को स्मरण करने का अवसर भी है। चिरंजीवी अवतार परशुराम की जयंती पर विप्रजनों के साथ-साथ प्रियजनों को संदेश भेजकर इस दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1- भगवान परशुराम जी की कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में साहस, सत्य और धर्म का प्रकाश सदैव चमकता रहे। परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

2- सत्य, पराक्रम और धर्म के प्रतीक भगवान परशुराम जी आपको शक्ति और सफलता प्रदान करें। शुभ परशुराम जयंती।

3- भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो। परशुराम जयंती की मंगलकामनाएं।

4- अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा हमें भगवान परशुराम जी से मिलती है। उनके आदर्श आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएं। शुभकामनाएं।

5- भगवान परशुराम जी की असीम कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। परशुराम जयंती की बधाई।

6- पराक्रम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले भगवान परशुराम जी आपको हर कठिनाई से पार करें। शुभ परशुराम जयंती।

7- भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में नई उम्मीदों और सफलताओं के द्वार खोले। हार्दिक शुभकामनाएं।

8- धर्म की रक्षा और सत्य की विजय का संदेश देने वाले भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे।

9- भगवान परशुराम जी की कृपा से आपके जीवन में आत्मविश्वास, साहस और समृद्धि का वास हो। शुभ परशुराम जयंती।

10- इस पावन अवसर पर भगवान परशुराम जी से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन को खुशियों और उपलब्धियों से भर दें। परशुराम जयंती की ढेरों शुभकामनाएं।