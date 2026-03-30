Mahavir Jayanti Rangoli Design: भगवान महावीर की जयंती 31 मार्च को मनाई जाएगी। जैन कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च को सुबह 07:09 बजे शुरू हो गई है। इसका समापन 31 मार्च को होगा। उदया तिथि के आधार पर महावीर जयंती 31 को मनाई जाएगी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महावीर जयंती के रूप में हर साल के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश देता है। जयंती पर घर, मंदिर और स्कूल-कॉलेज में बनाने के लिए सुंदर रंगोली के डिजाइन्स का आइडिया आप यहां से ले सकते हैं।

कहां हुआ था जन्म?

भगवान महावीर का जन्म करीब 2,500 साल पहले बिहार के कुंडग्राम के राजपरिवार में हुआ था। शांति की खोज में उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर का त्याग कर दिया था।

भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था?

भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। 12 सालों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ‘कैवल्य ज्ञान’ प्राप्त हुआ।

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महावीर जयंती पर क्या होता है?

जयंती के शुभ दिन पर जैन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। इस दिन सुबह से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो जाते हैं। भक्त भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। इस दिन जगह-जगह भव्य रथ यात्राएं निकाली जाती हैं।

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