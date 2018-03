Bhagat Singh Quotes: शहीद दिवस पर पढ़िए भगत सिंह के 10 क्रांतिकारी विचार

Bhagat Singh Quotes: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनन्य क्रांतिकारी भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरू के साथ आज ही के दिन फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह आज के दौर में भी होने वाली अलग-अलग क्रांतियों के प्रमुख प्रेरणास्रोत हैं। देश के जान की कुर्बानी देने वाले भगत सिंह के विचार और उनका समस्त जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। शहीद दिवस पर आज हम आपको भगत सिंह के कुछ कोट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह के अनमोल विचारों के बारे में –

1. “जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।” “Life is lived on its own…other’s shoulders are used only at the time of funeral.”

2. “प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं।”

“Lovers, Lunatics and poets are made of same stuff.”

3. “राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है।”

“Every tiny molecule of Ash is in motion with my heat I am such a Lunatic that I am free even in Jail.”

4. “किसी को ‘क्रांति’ शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरूपयोग करते हैं उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग अर्थ और अभिप्राय दिए जाते हैं।”

“One should not interpret the word “Revolution” in its literal sense. Various meanings and significances are attributed to this word, according to the interests of those who use or misuse it.”

5. “कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमे अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा।”



“Any man who stands for progress has to criticize, disbelieve and challenge every item of the old faith.”

6. “किसी भी इंसान को मारना आसान है, परन्तु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं।”

“It is easy to kill individuals but you cannot kill the ideas. Great Empires crumbled, while the ideas survived.”

7. “मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्त्वाकांक्षा , आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ। पर मैं ज़रुरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ, और वही सच्चा बलिदान है।”

“I emphasize that I am full of ambition and hope and of full charm of life. But I can renounce all at the time of need, and that is the real sacrifice.”

8. “व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते।”

…by crushing individuals, they cannot kill ideas.”

9. “क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न ख़त्म होने वाला जन्म-सिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है।”

“Revolution is an inalienable right of mankind. Freedom is an imperishable birth right of all. Labour is the real sustainer of society.”

10. “मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है।”

”I am a man and all that affects mankind concerns me.”

