बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों और दार्शनिक परंपराओं में से एक है। बौद्ध धर्म सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और अहिंसा की भावना पर जोर देता है। बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुई थी। भारत के प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थलों में सारनाथ और बोधगया प्रमुख हैं, जहां हर साल इस धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में आते हैं। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां पर महाबोदी मंदिर भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वहीं, वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्र प्रवर्तन) दिया था। यहां प्रसिद्ध धमेक स्तूप और सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय हैं। हालांकि, उत्तर भारत में कई और ऐसे शांत स्थान हैं, जो बौद्ध धर्म के इतिहास को करीब से समझने का मौके देते हैं। यहां प्राचीन मठों के अवशेष, पवित्र गुफाएं और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से ये जगह हैं:

कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)

सारनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी हर साल बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। यह प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी यहीं उनके जीवन का अंतिम चरण पूरा हुआ था। यहां स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर इस पूरे क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है। मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है।

इसके अलावा, यहां स्थित रामाभार स्तूप भी देख सकते हैं। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यहां मौजूद पुरातात्विक अवशेष कुशीनगर के पुराने बौद्ध इतिहास की झलक दिखाते हैं। कुशीनगर में थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और जापान जैसे देशों के बौद्ध समुदायों द्वारा बनाए गए कई मठ और मंदिर भी हैं। इनकी वजह से यह छोटा सा तीर्थ स्थल अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति की झलक भी देता है।

संकिसा (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और सारनाथ के अलावा प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक संकिसा भी है। यह राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और इसे संकस्सा नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, हालांकि यहां ज्यादा भीड़ नहीं रहती। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, भगवान बुद्ध इसी स्थान पर त्रायस्त्रिंश स्वर्ग से धरती पर वापस आए थे। कहा जाता है कि वहां उन्होंने अपनी माता और अन्य देवताओं को उपदेश दिया था। उनके स्वर्ग से धरती पर उतरने की इस घटना को बौद्ध धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

संकिसा की सबसे खास चीजों में से एक यहां मौजूद अशोक स्तंभ का हाथी वाला शीर्ष है। इसे सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है, जिन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बौद्ध धर्म की परंपराओं के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में रुचि रखने वालों के लिए यहां मौजूद पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन टीला खास आकर्षण होता है।

ताबो मठ (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में ऊंचाई पर स्थित ताबो मठ एक प्रमुध बौद्ध धर्म स्थल है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी में हुई थी। इसे भारत के सबसे पुराने लगातार चल रहे बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। ताबो मठ गंगा के मैदानी इलाकों में मौजूद बौद्ध स्थलों से काफी अलग है। यह तिब्बती बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है और अपने प्राचीन भित्तिचित्रों, मूर्तियों और सुंदर कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मठ के मंदिर में बनी कलाकृतियों पर हिमालयी क्षेत्र में विकसित भारतीय-तिब्बती बौद्ध कला परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है।

हैप्पी वैली- मसूरी (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के मसूरी में स्थित हैप्पी वैली में तिब्बती बौद्ध विरासत की झलक देखने को मिलती है। इस इलाके में शेडुप चोएपेलिंग मंदिर है, जिसे तिब्बती बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के आसपास रंग-बिरंगे प्रार्थना झंडे, सुंदर चित्र और बौद्ध धर्म से जुड़ी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह मठ मसूरी में रहने वाले तिब्बती समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है।

संजौली- शिमला (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक शिमला भी है, जहां अक्सर पर्यटकों की भीड़ रहती है। हालांकि यहां से कुछ दूरी पर स्थित संजौली तिब्बती बौद्ध मठ है, जो एक शांत इलाका है। यहां कई बौद्ध मठ हैं, जो हिमाचल प्रदेश में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाते हैं। यहां का प्रमुख धार्मिक स्थल दोर्जे द्रक मठ है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की निंगमा परंपरा से जुड़ा हुआ है। मठ में आपको शानदार वास्तुकला, रंग-बिरंगे प्रार्थना झंडे और शांत वातावरण मिलता है।

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