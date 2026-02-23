रोटियां कई प्रकार की होती हैं। उत्तर भारत में अधिकतर लोग आटे की बनी रोटी का सेवन करते हैं। इसके अलावा मौसम के अनुसार बाजरे, मक्का और अन्य तरह के आटे की रोटियां खाना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रोटी खाकर मन ऊब जाता है। हालांकि, भारतीय व्यंजनों का इतिहास काफी प्राचीन रहा है, जिसमें रोटी सिर्फ गेहूं की नहीं बल्कि कई अन्य तरह से भी तैयार की जाती आ रही है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी रोटियां बना सकते हैं।

1- भाकरी

यह रोटी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में अधिक खाई जाती है। ये रोटी ज्वार, बाजरा या चावल के आटे से बनाई जाती है। इसका स्वाद थोड़ा मिट्टी जैसा होता है और इसे बेलने के बजाय थपथपाकर बनाया जाता है।

2- अप्पम

अगर थोड़ी अलग रोटी खाना चाहते हैं तो अप्पम ट्राई कर सकते हैं। यह केरल में खूब खाई जाती है। इसे चावल और नारियल के घोल से बनाया जाता है। तवे की जगह अप्पम को कड़ाही में पकाया जाता है।

3- थेपला

थेपला मुख्य रूप से गुजरात में खाया जाता है। यह कई दिनों तक ताजा रह सकती है। गेहूं के आटे, मेथी और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है।

4- कुलचा

पंजाब और दिल्ली में मुख्य रूप से कुलचा खाया जाता है। इसे तंदूर पर पकाया जाता है। इसे आप घर पर आलू, पनीर या प्याज डालकर बना सकते हैं।

5- अक्की रोटी

अपने स्वाद को बदलने के लिए अक्की रोटी बना सकते हैं। यह मुख्य रूप से कर्नाटक में खाई जाती है जिसे चावल के आटे के साथ बनाया जाता है। इसके आटे में हरी मिर्च, प्याज, करी पत्ते और सब्जियां मिलाकर बनाई जाती है।

6- मक्की दी रोटी

पंजाब और उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दियों के मौसम में मक्की दी रोटी खूब खाई जाती है। इसे सरसों के साग के साथ परोसा जाता है। मक्खन या घी लगाने से इसका स्वाद और भी बढ़ सकता है।

7- लूची

पश्चिम बंगाल में लूची खूब खाई जाती है। हालांकि, यह मैदे से बनाई जाने वाली रोटी है। इसे त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे आप आलू दम या हल्की मसालेदार सब्जियों से साथ सर्व कर सकते हैं।

8- पथिरी

केरल के मालाबार क्षेत्र में पथिरी रोटी का सेवन लोग खूब करते हैं। यह चावल के आटे से बनी बेहद पतली और हल्की रोटी है। अपने स्वाद को बदलने के लिए ये रोटी भी बना सकते हैं।

9- मिस्सी रोटी

गेहूं और बेसन मिलाकर बनने वाली मिस्सी रोटी में अजवाइन, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिक्स किया जाता है। इसे मसालेदार सब्जियों या फिर दाल के साथ परोस सकते हैं।

