गर्मियों के मौसम में फल और सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। तेज गर्मी, बढ़ता तापमान और उमस की वजह से हरी सब्जियां जल्दी मुरझाने लगती हैं और उनकी ताजगी भी कम समय में खत्म हो जाती है। कई बार तो खरीदने के एक-दो दिन के भीतर ही सब्जियां खराब होने लगती हैं, जिससे न सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है बल्कि बार-बार बाजार जाने की परेशानी भी बढ़ जाती है। गर्मी में नमी और अधिक तापमान बैक्टीरिया के पनपने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फल और सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं। खासकर पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया या मेथी जल्दी मुरझा जाती हैं।

हालांकि, अगर इन्हें सही तरीके से स्टोर किया जाए तो गर्मियों में भी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है। कुछ आसान और घरेलू स्टोरेज टिप्स हैं जिनकी मदद से सब्जियों को कई दिनों तक फ्रेश रखा जा सकता है। आइए जानते हैं:

टमाटर

टमाटर को अन्य सब्जियों से हमेशा अलग रखना चाहिए। टमाटर से निकलने वाली गैस दूसरी सब्जियों को जल्दी पकाने में मदद करती है, जिससे ये कम समय में खराब हो सकती हैं। टमाटर को किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। इससे ये लंबे समय तक फ्रेश रह सकती हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करने का तरीका

गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान और उमस के चलते हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी मुरझाने और खराब होने लगती हैं। कॉटन के कपड़े में लपेटकर रखने से ये सब्जियां लंबे समय तक ताजी रह सकती हैं। कॉटन अतिरिक्त मॉइस्चर को सोख लेता है और हवा भी पास होती रहती है, जिससे ये जल्दी मुरझाती नहीं हैं।

सलाद को स्टोर करने का तरीका

टमाटर, प्याज, खीरा, पत्ता गोभी, लेट्स और शिमला मिर्च जैसी सलाद बनाने वाली सब्जियों को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। इससे सब्जियों की नमी बनी रहती है और वे जल्दी मुरझाती नहीं हैं।

स्प्राउट्स को स्टोर कैसे करें

स्प्राउट्स को अगर ऐसे ही खुला फ्रिज में रख दें तो यह जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें हमेशा कांच के जार या ग्लास कंटेनर में रखना चाहिए। वहीं, जार के अंदर नीचे की तरफ कॉटन या सूती कपड़े की पतली परत बिछा देने से ये अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। इससे स्प्राउट्स ज्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं और जल्दी खराब होने की संभावना कम हो जाती है।

आलू और प्याज

आलू और प्याज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इन्हें बाहर के तापमान में रखा जा सकता है। आलू और प्याज को टोकरी या फिर जालीदार बैग में रखना चाहिए जिससे हवा आसानी से पास होती रहे। इससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होतीं।

नींबू को कैसे रखें

गर्मी के मौसम में नींबू पानी से लेकर सलाद तक में नींबू का इस्तेमाल खूब होता है। इस मौसम में नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है।

ऐसे भी कर सकते हैं स्टोर

इसके अलावा सब्जियों को पेपर बैग या कपड़े के बैग में भी स्टोर करके रखा जा सकता है। पेपर या कपड़े के बैग से हवा आसानी से पास होती रहती है, जिससे अधिक नमी नहीं बनती। इससे सब्जियों की ताजगी बनी रहती है।



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