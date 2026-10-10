दिल्ली में रहने वाले लोगों को रोजाना ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाली सड़कें देखने को मिलती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि दूर कहीं प्रकृति के बीच समय बिताया जाए। सड़क के रास्ते दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर कई खूबसूरत जगहें हैं। अगर आप पहाड़, जंगल, वाइल्डलाइफ या शांत जगहें देखना पसंद करते हैं, तो दिल्ली से वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाएं? तो यहां बताई गई जगहों से आइडिया ले सकते हैं।

लैंसडाउन (Lansdowne), उत्तराखंड

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में बसा लैंसडाउन एक शांत पहाड़ी जगह है। यह जगह अपने घने जंगलों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी करीब 250-280 किलोमीटर है। ऐसे में यहां एक दिन की ट्रिप के बजाय दो या तीन दिन की ट्रिप पर जाना बेहतर विकल्प हो सकता है।

यहां पर शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चीड़ और ओक के पेड़ों से घिरे इलाकों में टहल सकते हैं। साथ ही आसपास की पहाड़ियों के नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल उन यात्रियों के लिए अच्छा है, जो पहाड़ों पर आराम से कुछ समय बिताना चाहते हैं।

ऋषिकेश (Rishikesh), उत्तराखंड

दिल्ली से करीब 230-250 किलोमीटर दूर स्थित ऋषिकेश में गंगा, जंगलों से घिरी पहाड़ियां और एडवेंचर एक्टिविटीज का संगम देखने को मिलता है। सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में लगभग 5-6 घंटे लग सकते हैं। यह समय दिल्ली से शुरुआत करने की जगह और ट्रैफिक पर निर्भर करता है।

घाट और नदी के किनारे वाले इलाकों में घूमने के साथ-साथ शहर के आश्रमों और कैफे में जा सकते हैं। यहां पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप मुख्य टूरिस्ट जगहों से हटकर कुछ और देखना चाहते हैं, तो ऋषिकेश की दो या तीन दिन की ट्रिप कर सकते हैं।

भरतपुर (Bharatpur), राजस्थान

दिल्ली से करीब 175-200 किलोमीटर दूर स्थित भरतपुर, वेटलैंड्स और पक्षियों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए खास है। यहां का मुख्य आकर्षण केवलादेव नेशनल पार्क है। यह जगह पक्षियों को देखने के लिए मशहूर है।

यहां के नजारे दिल्ली के आसपास की पहाड़ी जगहों से काफी अलग हैं। यहां मौजूद वेटलैंड्स, घास के मैदान और घने जंगल कई तरह के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का बसेरा हैं। पक्षियों को देखने के लिए सर्दियों का मौसम अच्छा माना जाता है।

सरिस्का (Sariska), राजस्थान

दिल्ली से लगभग 190-240 किलोमीटर दूर स्थित सरिस्का में सूखे पतझड़ी जंगल, पहाड़ और वन्यजीव देखने को मिलते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है, जो दिल्ली से बहुत दूर जाए बिना प्रकृति के बीच वीकेंड बिताना चाहते हैं।

सरिस्का टाइगर रिजर्व अपनी बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। यहां के नजारे भी इस जगह को खास बनाते हैं। यहां की ट्रिप में रिजर्व की सफारी और आसपास के अरावली इलाके को घूमना-फिरना शामिल कर सकते हैं।

नीमराना (Neemrana), राजस्थान

नीमराना दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह को आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यह अपनी ऐतिहासिक हवेली और हेरिटेज माहौल के लिए मशहूर है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जो ज्यादा लंबी रोड जर्नी नहीं करना चाहते हैं।

एक रात की ट्रिप के लिए यह शहर अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो हेरिटेज आर्किटेक्चर और आराम से समय बिताना पसंद करते हैं। दिल्ली के पास होने की वजह से इसे वीकेंड की ट्रिप के तौर पर प्लान करना आसान होगा।