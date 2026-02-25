Best places to visit in Udaipur: साउथ इंडस्ट्री के पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda Wedding) 26 फरवरी को उदयपुर में सात फेरे लेंगे। उदयपुर (Udaipur)हमेशा अपनी खूबसूरती के चलते लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहा है। अगर आप भी पार्टनर के साथ यादगार समय बिताना चाहते हैं तो 2 दिन उदयपुर में रूककर वहां की

उदयपुर में सिटी पैलेस | City Palace in Udaipur

उदयपुर में आप सिटी पैलेस घूमने जा सकते हैं। इसकी सुंदरता और म्यूजियम में रखीं चीजें आपका मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहां अंदर ही अंदर घूमने में कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे। शीश महल, भीम विलास, बड़ी महल और मोर चौक देख सकते हैं। इसके अलावा शाही आंगनों, झरोखों, रसोई, सजे हुए कमरे आकर्षण का केंद्र हैं।

उदयपुर में पिछोला झील पर सूर्यास्त देखें | Sunset boat ride on Lake Pichola in Udaipur

जब आप उदयपुर जाएं तो पिछोला झील एक बार सुबह देखें और एक बार शाम को। दोनों के ही अलग व्यू हैं। यहां शाम को नाव की सवारी करते हुए आप आसपास के महलों और इमारतों और सबसे खूबसूरत चीज सूर्यास्त का शानदार नजारा देख सकते हैं।

उदयपुर में एकलिंगजी और सास बहू मंदिर | Eklingji & Saas Bahu Temples in Udaipur

उदयपुर जाएं तो आपको एकलिंगजी और सास बहू मंदिर जा सकते हैं। एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ के शासक देवता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। वहीं सहस्रा बहू मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी, स्तंभों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर नागोडा गांव के पास स्थित है।

सहेलियों की बाड़ी | Saheliyon Ki Bari

उदयपुर में बना यह बगीचा महाराणा संग्राम सिंह ने 18वीं सदी के आरंभ में बनवाया था। इसे “गार्डन ऑफ मेडन्स” यानी सहेलियों का बगीचा कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यह पर्यटन स्थल राजकुमारी की सहेलियों के शहर में आगमन पर उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया था।

फतेह सागर झील | Fateh Sagar Lake

पिछोला लेक की तरह फतेह सागर झील भी उदयपुर की पहचान है। नीली लहरों से घिरी यह झील अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहां आपको अलग ही व्यू मिलेगा। 17वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था।

सज्जनगढ़ फोर्ट | Sajjangarh ka kila

उदयपुर शहर के करीब सज्जनगढ़ फोर्ट बना हुआ है। यहां भी आप घूमने जा सकते हैं। यह शहर की ऊंची छोटी पर बना है। यहां से आप शहर के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं।