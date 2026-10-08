घूमने के शौकीन हैं तो आपको यह पता ही होगी कि पीक सीजन में कही जाना कई बार मुश्किल भरा हो सकता है। बहुत ज्यादा भीड़ और महंगे होटल यात्रा को आरामदायक बनाने की बजाय टेंशन दे सकते हैं। ऐसे में अगर आप कम भीड़ में किसी पसंदीदा जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ट्रिप का बजट भी थोड़ा कम रखना चाहते हैं, तो ऑफ सीजन में घूमने का प्लान बनाएं। यहां कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताया गया है। जहां ऑफ सीजन में पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है और डिमांड के हिसाब से कुछ होटल और रिसॉर्ट्स कम रेट या खास पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं। हालांकि, हर जगह और हर तारीख पर ऐसा हो, यह जरूरी नहीं है।

यहां हम आपको भारत की ऐसी 5 जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां पीक सीजन के बजाय ऑफ सीजन में जाने पर कम भीड़ के साथ घूमने और बेहतर डील मिलने का मौका हो सकता है।

गोवा — जून से सितंबर

गोवा घूमने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आमतौर पर ठंड के महीनों और फेस्टिव सीजन के आसपास देखने को मिलती है। इसके मुकाबले जून से सितंबर के बीच पर्यटकों की संख्या कम हो सकती है। इस दौरान कुछ होटल और रिसॉर्ट्स कम कमरे के किराये या सीजनल पैकेज भी ऑफर करते हैं। मानसून में गोवा का अंदाज भी बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली नजर आती है और झरने के साथ-साथ प्राकृतिक नजारे खूबसूरत दिखते हैं। इस दौरान ट्रिप प्लान करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि बीच शैक, वॉटर स्पोर्ट्स और दूसरी मौसमी एक्टिविटीज चल रही हैं या नहीं।

केरल — जून से अगस्त

जून से अगस्त के बीच केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून रहता है। इस वजह से कई दूसरे ट्रैवल सीजन की तुलना में यहां पर्यटकों की भीड़ कम हो सकती है। बारिश के बाद केरल की हरियाली देखने लायक होती है। मुन्नार, वायनाड और बैकवाटर वाले इलाकों में मानसून के दौरान प्रकृति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। अगर आपको बारिश, हरियाली और शांत माहौल पसंद है, तो यह समय केरल घूमने के लिए एक अलग तरह का अनुभव दे सकता है।

राजस्थान — अप्रैल से जून

राजस्थान में अप्रैल से जून के बीच गर्मी काफी बढ़ जाती है। खासकर जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहरों में इस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यही वजह है कि इस समय यहां सर्दियों के मुकाबले पर्यटकों की संख्या कम रहती है। कम पर्यटकों की वजह से होटल आसानी से मिल सकते हैं और कुछ जगहों पर सीजनल डील भी मिल सकती है। अगर इस दौरान राजस्थान जाने का प्लान बना रहे हैं तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी या शाम को घूमने निकलें। दिन के समय म्यूजियम, महल और दूसरी इनडोर जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है।

कूर्ग, कर्नाटक

बारिश के मौसम में कूर्ग का नजारा काफी खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ हरियाली, धुंध से ढकी पहाड़ियां, कॉफी के बागान और बारिश के बाद ज्यादा भरे हुए झरने यहां के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। मानसून के दौरान सर्दियों के लोकप्रिय ट्रैवल सीजन की तुलना में यहां लेजर ट्रैवलर्स की भीड़ कम हो सकती है। बारिश ज्यादा होने पर कुछ ट्रेल्स फिसलन भरे हो सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज भी असर डाल सकती हैं। इसलिए ट्रिप से पहले मौसम और स्थानीय हालातों का पता करके ही जाएं।

उदयपुर, राजस्थान

मानसून में उदयपुर को देखने का अनुभव भी बाकी सीजन से थोड़ा अलग हो सकता है। बारिश के दौरान शहर की झीलों में पानी बढ़ता है और आसपास की अरावली की पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं। इस दौरान सर्दियों के ट्रैवल सीजन की तुलना में शहर में पर्यटकों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में आप उदयपुर को कम भीड़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं।

होटल या पैकेज कितना सस्ता मिलेगा, यह डिमांड, होटल, तारीख और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ ऑफ सीजन देखकर यह न मानें कि हर होटल में रेट कम ही होगा। अलग-अलग तारीखों और प्रॉपर्टीज के रेट की तुलना करके ही बुकिंग करें।