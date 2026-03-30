अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और अप्रैल-मई में कहीं जाने का सोच रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। घूमने की बात जब भी आती है तो कई लोगों को अपनी जेब यानी बजट का ख्याल आता ही है। ऐसे में आप भारत की 7 जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं जो अप्रैल-मई की गर्मी में घूमने के लिए बेस्ट हैं और यहां की ट्रिप भी बजट फ्रेंडली भी हो सकती है। पार्टनर के साथ जाना हो या फिर फैमिली के साथ इन जगहों पर आप यादगार समय बिता सकते हैं।

पार्टनर के साथ कम बजट में ट्रिप कैसे प्लान करें?

कहीं भी घूमने जाने से पहले अनुमानित कुल खर्च तय करें। जैसे ट्रांसपोर्ट,रहने-खाने और घूमने में आप लगभग कितना खर्च करने का सोच रहे हैं। बजट को मैनेज करने के लिए हमेशा ट्रेन-बस को प्राथमिकता दें। फ्लाइट से आना-जाना महंगा पड़ता है। अगर बजट की दिक्कत नहीं है तो आप इसे चुन सकते हैं। होटल ले या होम स्टे हमेशा 30 दिन पहले बुक कर लें। इसके सस्ते रेट मिलने की संभावना रहती है। आप लोकल टैक्सी की बजाय बस-साझा ट्रांसपोर्ट लेकर खर्च घटा सकते हैं। ऑफ-सीजन में (मध्य सप्ताह) जाने से होटल और ट्रांसपोर्ट दोनों पर छूट मिल सकती है।

अप्रैल-मई में घूमने के लिए बेस्ट जगह

मनाली, हिमाचल

गर्मी से राहत पाने और अच्छा समय बिताने के लिए आप मनाली, हिमाचल जा सकते हैं। यहां आप नग्गर किला, अर्जुन केव्स और सोलांग घाटी देख सकते हैं। यहां आप 800 से 3000 तक में अच्छे होटल में कमरा बुक कर सकते हैं। मनाली में कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ कम पैसों में उठा सकते हैं। ट्रेकिंग, राफ्टिंग, स्कीईंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग आदि करने को मिलेगा।

औली, उत्तराखंड

अप्रैल-मई में आप औली, उत्तराखंड घूमने जा सकते हैं। औली में कई स्पोर्ट्स गतिविधियां जैसे आइस स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।

टिरथन वैली , हिमाचल प्रदेश

गर्म मौसम में आप टिरथन वैली , हिमाचल प्रदेश घूमने जा सकते हैं। यहां आपको नदियों, हरी वादियों और ट्रेकिंग के लिए कम भीड़ वाला विकल्प मिलेगा। इतना ही नहीं यहां अप्रैल में प्राकृतिक दृश्य शानदार रहते हैं।

माउंट आबू, राजस्थान

माउंट आबू राजस्थान का एकलौता हिल स्टेशन है। आप यहां भी घूमने जा सकते हैं। इसके चारो तरफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नजारा दिखता है। राज्य परिवहन की बसे आपको आसानी से माउंट आबू पहुंचा सकती हैं।

मैक्लोडगंज / धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

पार्टनर के साथ आप मैक्लोडगंज / धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। यहां आपको पहाड़ों की ठंडी हवाएं, टेक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी।

पचमढ़ी, मध्य प्रदेश

पचमढ़ी जाने के लिए ट्रेन और सड़क मार्ग दोनों का विकल्प मिलता है। आप यहां कम बजट में भी घूमने जा सकते हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा के जंगलों के बीच स्थित है। यहां आपको हरे-भरे पहाड़ और जंगल आपको देखने को मिलेंगे।

कसोल, हिमाचल प्रदेश

आप अप्रैल या मई में हिमाचल प्रदेश के कसोल में घूमने जा सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको दिल्ली से आसानी से बसें मिल जाएंगी। सस्ता लोकल ट्रांसपोर्ट और कम बजट में रहने की सुविधा मिल जाएगी।