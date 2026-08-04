Saree for sawan: सावन के मौसम में अक्सर महिलाएं साड़ी में नजर आ जाती हैं। इस बार सावन में गर्मी खूब पड़ रही है। ऐसे में साड़ी तो पहनने का मन तो करता है लेकिन सवाल यही आता है यार इतनी गर्मी में कैसे साड़ी में कम्फर्टेबल महसूस करेंगे। ऐसे में यहां कुछ साड़ी के फैब्रिक की जानकारी दी गई है। जिन्हें आप स्टाइल कर सकती हैं।

इससे आपको स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ आरामदायक भी महसूस होगा। सही फैब्रिक न सिर्फ पसीने और उमस से राहत देता है, बल्कि पूरे दिन आपको फ्रेश और कॉन्फिडेंट भी महसूस करा सकता है। अगर आप ऑफिस, कॉलेज, मंदिर, सावन के सोमवार, तीज या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो ये फैब्रिक अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

कॉटन साड़ी

गर्मी और उमस वाले मौसम में सबसे पहला विकल्प है कॉटन की साड़ी। इन दिनों एक से एक बढ़कर प्रिंट में कॉटन की साड़ियां बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर उपलब्ध हैं। इन्हें आप ऑफिस, कॉलेज, डेली वियर, मंदिर दर्शन के दौरान पहन सकती हैं। आप इनके साथ सिल्वर ज्वेलरी भी कैरी कर सकती हैं।

लिनेन साड़ी

अगर आप कम मेहनत में एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो लिनेन साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है। यह हल्की, मुलायम और अच्छी एयर सर्कुलेशन वाली होती है। इन्हें आप ऑफिस मीटिंग, फैमिली फंक्शन, फॉर्मल इवेंट के दौरान पहन सकती हैं।

मलमल (मसलिन) साड़ी

मलमल का कपड़ा बेहद हल्का और त्वचा के लिए आरामदायक माना जाता है। लंबे समय तक पहनने पर भी यह भारी महसूस नहीं होता। इन्हें आप सावन के महीने में कैजुअल आउटिंग, ट्रैवल, डेली वियर या फिर सावन में होने वाले पूजा-पाठ के दौरान कैरी कर सकती हैं।

चंदेरी साड़ी

अगर आपको ट्रेडिशनल लुक चाहिए लेकिन भारी साड़ी नहीं पहननी, तो चंदेरी एक अच्छा विकल्प है। इसकी हल्की चमक और महीन बुनाई इसे खास बनाती है। इसे आप हरियाली तीज के लिए तैयार करवा सकती हैं। साथ ही सावन सोमवार, पूजा या पारिवारिक समारोह के दौरान पहन सकती हैं।

कॉटन सिल्क साड़ी

यह फैब्रिक कॉटन की आरामदायक खासियत और सिल्क की शाही खूबसूरती का मेल है। यह सामान्य सिल्क की तुलना में हल्की होती है। इसे आप ऑफिस फंक्शन या किसी खास अवसर पर कैरी कर सकती हैं।

खादी कॉटन साड़ी

गर्मियों के लिए खादी कॉटन भी बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह हवा का संचार बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही गर्म मौसम में आरामदायक महसूस करवा सकती है।

रेयॉन साड़ी

रेयॉन फैब्रिक मुलायम और हल्का होता है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हो तो यह गर्मियों में पहनने के लिए आरामदायक विकल्प बन सकता है। हालांकि बहुत सस्ते रेयॉन फैब्रिक में हवा का संचार कम हो सकता है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता चुनना बेहतर रहेगा।