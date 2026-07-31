Face-pack-for-glowing-skin: चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए लोग अक्सर महंगी क्रीम और ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप महंगे प्रोडक्ट को यूज किए बिना ही चेहरे का निखान बढ़ाना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन के बताए होममेड फेस पैक को यूज कर सकते हैं। इसे किचन में मौजूद कुछ चीजों से तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर का दावा है कि यह फेस पैक त्वचा को निखारने, मुंहासों को कम करने और दाग-धब्बों की समस्या में मददगार हो सकता है।

फेस पैक बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

फेस पैक को बनाने के लिए चाहिए ये जरूरी चीजें

1 मुट्ठी चावल

1 बड़ा चम्मच मसूर दाल

5 से 6 बादाम

भिगोने के लिए पानी

एक मिट्टी का बर्तन (अगर उपलब्ध न हो तो कांच या स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है)

इस तरह तैयार कर सकते हैं फेस पैक

सबसे पहले चावल, मसूर दाल और बादाम को एक बर्तन में डालकर रातभर पानी में भिगो दें। अगली सुबह बादाम का छिलका उतार लें। अब तीनों चीजों को थोड़ा-सा पानी डालकर बारीक पीस लें। चाहें तो सिलबट्टे का इस्तेमाल करें या फिर मिक्सर में पीसकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। जब पेस्ट स्मूद हो जाए तो आपका होममेड फेस पैक इस्तेमाल के लिए तैयार है।

डॉक्टर के मुताबिक क्या हो सकते हैं फायदे?

आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन के अनुसार, इस फेस पैक का नियमित इस्तेमाल करने से त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ाने में मदद मिल सकती है। चेहरे के दाग-धब्बे हल्के हो सकते हैं। त्वचा को पोषण मिलने से फाइन लाइन्स और झुर्रियां कम नजर आ सकती हैं। हालांकि, इन फायदों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं और अलग-अलग लोगों में इसका असर अलग हो सकता है।

यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/reels/DKO6We7N7q2

इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

फेस पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर त्वचा पर जलन, खुजली या लालपन महसूस हो तो तुरंत इसे हटा दें। किसी भी तरह की स्किन एलर्जी, एक्जिमा या गंभीर त्वचा संबंधी समस्या होने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। बेहतर परिणाम के लिए फेस पैक लगाने के बाद त्वचा को मॉइश्चराइज करना और दिन में सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

डिस्क्लेमर:: यह जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए सुझावों पर आधारित है। यह किसी चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है। त्वचा संबंधी समस्या होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है।