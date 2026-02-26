Sandesh Recipe: होली के मौके पर गुजिया, दही वड़ा और मालपुआ जैसे कई पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। सुबह रंग खेलने के बाद शाम को लोग अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। इस दौरान गुजिया, दही वड़ा, मालपुआ और अन्य पकवान परोसे जाते हैं। घर पर आए मेहमानों के लिए लोग कई मिठाइयां भी बनाते हैं। हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि लोग उसके द्वारा बनाए गए पकवानों की तारीफ करें। ऐसे में होली के मौके पर आप घर पर पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाइयों में से एक ‘संदेश’ बना सकते हैं।

छेना से बनी बंगाली मिठाई संदेश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसका स्वाद भी कमाल का होता है। पश्चिम बंगाल में लोग संदेश मिठाई को त्योहारों, शादी और अन्य विशेष फंक्शन के दौरान बनाते हैं। इस होली आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। यहां पर संदेश मिठाई बनाने की रेसिपी और विधि बताई गई है।

संदेश मिठाई बनाने की सामग्री | How to Make Sandesh

गाय का दूध- 2 लीटर

सफेद सिरका- 3.5 बड़े चम्मच

पानी- आधा कप

बाद में करीब दो लीटर और पानी की जरूरत पड़ती है

बारीक पिसी हुई चीनी- पांच बड़े चम्मच

गार्निश के लिए पिसा हुआ केसर

एक सूती कपड़ा

इलायची पाउडर- आधा चम्मच

संदेश मिठाई बनाने की विधि | Sandesh Recipe

एक बड़ा पैन या कड़ाई में गाय का दूध उबालने के लिए गैस पर मध्यम आंच पर रख दें।

किसी बर्तन में 100 मिलीलीटर पानी में सफेद सिरका मिला लें।

दूध उबल जाने के बाद उसमें ये सिरका मिला दें। इससे दूध फट जाता है।

दूध को तब तक चलाते रहें, जब तक ये फटकर छेना न बन जाए।

छेना को ठंडे पानी से धो लें ताकि सिरका की खटास निकल जाए।

अब छेना को सूती कपड़े में निकाल कर पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें।

अब छेना को एक बड़ी प्लेट में निकाल लें।

पिसी हुई चीनी को छेना में मिलाकर सॉफ्ट होने तक मसलें। इसमें दानें नहीं रहने चाहिए

अब कड़ाई में छेना को धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। ध्यान रहे कि छेना सूखे नहीं।

आगे का स्टेप | Bengali Sandesh Recipe

छेना को एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें।

साथ में एक चम्मच पानी में कुछ देर के लिए केसर भिगोकर रख दें।

छेना जब ठंडा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

अब छोटी-छोटी गोलियां बनाकर संदेश मिठाई का आकार देते हुए एक थाली में रखते जाएं।

जब संदेश मिठाई तैयार हो जाए तो ऊपर से केसर का पानी छिड़क दें।

इसके अलावा संदेश मिठाई पर पिस्ते और बादाम को पतला-पतला काटकर भी डाल सकते हैं।

होली के मौके पर घर आए मेहमानों को अन्य पकवानों के साथ संदेश मिठाई सर्व कर सकते हैं।

Also Read

Holi पर बनाएं इंस्टेंट फूले-फूले और मुलायम मालपुआ, जानें रेसिपी

