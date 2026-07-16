घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सुकून और आराम का एहसास भी होता है। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब हम घर लौटते हैं, तो मन चाहता है कि माहौल शांत, ताजगी भरा और खुशबूदार हो। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ उसमें अच्छी सी महक भी बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए हर समय महंगे रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है।

अगर आप घर में नेचुरल तरीके से हल्की-सी भीनी-भीनी खुशबू चाहते हैं, तो कुछ सुगंधित फूलों वाले पौधे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि फूल आने के मौसम में अपनी प्राकृतिक महक से बालकनी, आंगन या खिड़की के आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 खुशबूदार पौधों के बारे में, जो आपके घर में हरियाली के साथ प्राकृतिक ताजगी का एहसास भी जोड़ सकते हैं।

मोगरा

इसे आप बड़ी आसानी से घर में लगा सकते हैं। मोगरा भारतीय घरों में सबसे लोकप्रिय खुशबूदार पौधों में से एक है। इसके छोटे सफेद फूल शाम होते-होते सुगंध छोड़ना शुरू कर देते हैं। गर्मियों और बरसात के मौसम में इसपर खूब फूल आते हैं। इसे लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि इसे रोजाना 4-6 घंटे धूप मिलती रहे। पौधे की मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न होने दें। बालकनी, खिड़की या मुख्य दरवाजे के पास लगा सकते हैं।

रातरानी

यह पौधा भी अपनी खूशबू के लिए काफी पसंद किया जाता है। इसके छोटे-छोटे फूल रात के समय अधिक महकते हैं, इसलिए इसे अक्सर गार्डन और खुले आंगन में लगाया जाता है। इसे भी हल्की से मध्यम धूप अच्छी रहती है। इसमें रोजाना पानी डालें लेकिन बहुत ज्यादा पानी न दें। समय-समय पर छंटाई करने से नई शाखाएं निकलती हैं। इसे लगाने के बाद जब फूल आने लगेंगे तो शाम के समय बैठने वाली जगह या बालकनी के पास खुशबू फैल जाएगी।

गंधराज

इसके बड़े सफेद फूल देखने में जितने सुंदर होते हैं, उनकी खुशबू भी उतनी ही आकर्षक होती है। इसकी खूशबू काफी देर तक महसूस की जा सकती है। इस पौधे को तेज धूप में रखने से बचना चाहिए। खाद देने से फूल अच्छे आते हैं। यह सजावटी पौधा है। जब फूल आते हैं तो बहुत अच्छी खूशबू आती है।

बेला

बेला, चमेली की ही एक लोकप्रिय किस्म है। इसके फूलों से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन्हें पूजा, गजरा और घर की सजावट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ऐसी जगहों पर रखें जहां रोज कुछ घंटे धूप मिले। इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। यह कम जगह में भी आसानी से उग जाता है।

लैवेंडर

इसकी हल्की और सुकून देने वाली खुशबू काफी पसंद की जाती है। इसके फूलों का इस्तेमाल कई चीजें बनाने में किया जाता है। इस पौधे के लिए धूप जरूरी है। इसे लगाने के बाद कम पानी दें, क्योंकि ज्यादा नमी इसे नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनें।