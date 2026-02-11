घर की साफ-सफाई में फर्श को सही से क्लीन करना काफी मुश्किल होता है। दरअसल, कई बार हर रोज झाड़ू-पोछा लगाने के बाद भी फर्श पर दाग, बदबू या चिपचिपाहट बनी रहती है। वहीं, इसे नॉर्मल तरीके से साफ करना काफी मुश्किल होता है।

फर्श पर लगे दाग और चिपचिपाहट को दूर करने के लिए लोग महंगे-महंगे प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जिनमें केमिकल मिलाए गए होते हैं। कई बार इन केमिकल के कारण फर्श पर लगी टाइलें खराब भी हो जाती हैं। ऐसे में आप कुछ आसान घरेलू उपाय फॉलो कर इसे आसानी से साफ कर सकते हैं।

सिरका और पानी का करें उपयोग

फर्श पर लगे दाग और चिपचिपाहट को दूर करने के लिए आप सिरका और पानी का उपयोग कर सकते हैं। दरअसल, सफेद सिरका एक बेहतरीन नेचुरल डिसइंफेक्टेंट माना जाता है। फर्श साफ करने के लिए आधी बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सिरका मिलाकर पोछा लगा सकते हैं। यह बैक्टीरिया को कम करने के साथ-साथ बदबू को भी दूर करने में मदद करता है और इसके उपयोग से टाइल्स की चमक भी बढ़ जाती है।

बेकिंग सोडा से करें क्लीन

कई बार किचन या एंट्रेंस एरिया में फर्श अधिक गंदा हो जाता है। ऐसे में बेकिंग सोडा इसे साफ करने में मददगार हो सकता है। इसके लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें। कुछ समय बाद गीले कपड़े या ब्रश की मदद से इसे हल्के हाथों से रगड़ें। अब साफ पानी से पोछा लगा लें। इससे फर्श की चिपचिपाहट भी दूर हो जाएगी।

नींबू और नमक से करें फर्श की सफाई

नींबू और नमक से भी आप फर्श की सफाई कर सकते हैं। यह फर्श पर लगे जिद्दी दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए पोछा लगाने के पानी में एक नींबू का रस और एक-दो चम्मच नमक मिला लें। वहीं, अगर कुछ जगहों पर दाग अधिक हों, तो वहां सीधे नींबू को रगड़कर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। अब इस पानी से पोछा लगा लें। इससे फर्श आसानी से साफ हो जाता है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

अगर आपकी फर्श लकड़ी की या खास पॉलिश वाली है, तो इस पर अधिक पानी डालने से बचें। कई बार ऐसे फर्श को एसिडिक चीजें खराब कर देती हैं। ऐसे में उपयोग करने से पहले एक कोने में इसका जरूर ट्रायल कर लें। इस तरह आप बिना ज्यादा खर्च किए घर के फर्श को साफ, चमकदार और फ्रेश बनाए रख सकते हैं।