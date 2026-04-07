Exercises to Reduce Bra and Back Fat: पीठ की चर्बी और ब्रा बल्ज ऐसी समस्याएं हैं जब पीठ पर जमा वसा दिखाई देने लगता है। यह चर्बी आगे चलकर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी बन सकती है। इसे हटाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खानपान और व्यायाम या एक्सरसाइज न करने की वजह से कूल्हे, पेट, जांघें, बांहों के अलावा पीठ पर वसा जमने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर सकती हैं। आइए जानें इसके बारे में।

कैट-काऊ स्ट्रेच | cat-cow stretch exercise

इसे करने से लिए सबसे पहले हाथों को कंधों की सीध में और घुटनों को कूल्हों के नीचे रखते हुए चारों हाथों-पैरों के बल नीचे आएं। इसके बाद पीठ को सहारा देने के लिए अपने पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींचें। अब अपने सिर और गर्दन को रीढ़ की हड्डी के सीध में रखें। फिर नजर फर्श की तरफ रखें। इस दौरान कोशिश करें कि पैरों के ऊपरी हिस्से को फर्श पर सपाट रखें।

गाय मुद्रा में सांस अंदर लें

अब आपको अपनी छाती को खोलने के लिए कंधों के ऊपरी भाग को एक दूसरे की ओर खींचना है। फिर रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएं। अब पेट को थोड़ा नीचे आने दें।

फिर सामने की ओर देखते हुए धीरे से अपना सिर ऊपर उठाएं। इसके बाद गर्दन और पीठ के निचले हिस्से को सीधा रखें। इस दौरान कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी “U” अक्षर के आकार में होनी चाहिए।

बिल्ली की मुद्रा में सांस छोड़ें

अब आपको सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को गोल करना है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बिल्ली अपनी पीठ को मोड़ती है। इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर की ओर मोड़ें। फिर ठुड्डी को अपनी छाती की ओर झुकाएं। इसके बाद कंधों को धीरे से पीछे की ओर खींचें। ऐसा करने से वह एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी इंद्रधनुष के आकार में रखें।

रिवर्स फ्लाई कैसे करें | Reverse Fly exercise

इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाएं। फिर डम्बल पकड़ें। अब आपको कूल्हों को पीछे की ओर मोड़ना है। फिर छाती को आगे लाएं और लगभग फर्श के समानांतर कर लें। इस दौरान आपको वज़न को सीधा नीचे लटकने देना है।

अपने कोर को टाइट रखें। फिर पीठ सीधी करें और घुटनों को हल्का मोड़ लें। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। अब आपको कोहनियों को हल्का सा मोड़कर रखना है। फिर कंधों को आपस में सटाते हुए हाथों को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें। अब आपको सांस लेते हुए वजन को वापस शुरुआती स्थिति में ले जाएं। कंधों को झुकाने से बचें और व्यायाम के दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए ठुड्डी को अंदर की ओर रखें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।