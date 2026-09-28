Curtains Color Combination Ideas: अक्सर घर को सजाने के लिए हम तरह-तरह के महंगे फर्नीचर और अनोखी सजावटी चीजों को खरीदते हैं। लिविंग रूम हो या बेडरूम किसी भी कमरे को आकर्षक बनाने के लिए फर्नीचर के अलावा कई सारी छोटी-छोटी चीजें भी अहम भूमिका निभाती हैं। खिड़की और दरवाजों पर लगे पर्दे भी इनमें से एक हैं। कई बार हम इनके डिजाइन और पैटर्न को सोच-समझकर खरीदते हैं लेकिन इनके रंग को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किस कमरे के लिए किस रंग के पर्दे खरीदे जाएं, इसे लेकर भी कंफ्यूजन रहती है।

अगर आप अपने बेडरूम में पर्दों के रंग को लेकर इसी तरह की कंफ्यूजन में हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे पर्दों के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेडरूम के लुक को बदल सकते हैं। अगर आप कमरे के पर्दों को बदलने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए रंगों से आइडिया ले सकती हैं।

सेज ग्रीन पर्दे

बेडरूम को क्लासी और एलिगेंट दिखाना चाहते हैं, तो खिड़की या दरवाजे पर सेज ग्रीन पर्दे लगा सकते हैं। यह रंग काफी सुंदर और वॉर्म टोन देता है, जिससे मूड भी हल्का रहता है। इस रंग के पर्दे को सफेद, बेज, हल्के भूरे रंग के पर्दों के साथ लगा सकते हैं। इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन कमरे को यूनिक टच देने में मदद कर सकता है।

मस्टर्ड येलो पर्दे (पीला)

कमरे में मस्टर्ड येलो रंग के पर्दे भी लगाए जा सकते हैं, यह आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं। लेयर या डबल कर्टेन लुक के लिए इनके साथ सफेद रंग के शीयर पर्दे लगाए जा सकता हैं। मॉडर्न और कॉन्ट्रास्ट लुक देना चाहते हैं तो हल्के भूरे रंग के पर्दे भी चुन सकते हैं। इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन बेडरूम में खुशनूमा माहौल बना सकता है।

मैरून पर्दे

बेडरूम में खिड़की अगर बड़ी है, तो ऐसे में मैरून पर्दे लगाए जा सकते हैं। यह कलर जल्दी गंदा नहीं होता है और दिखने में भी क्लासी लगता है। इसके साथ बेज रंग के पर्दे कॉम्बिनेशन में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रीम, ऑफ व्हाइट और गोल्डन रंग के पर्दे भी चुन सकते हैं। यह कमरे को स्टाइलिश लुक देने में मदद कर सकते हैं।

नैवी ब्लू पर्दे

बेडरूम के लिए गहरे रंग के पर्दे चाहते हैं, तो नैवी ब्लू (गहरा नीला) रंग भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सदाबहार लुक के लिए आप प्लेन पर्दे खरीद सकते हैं। इसके साथ दूसरा रंग सफेद, ऑफ व्हाइट या हल्का ग्रे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। इससे कमरे को स्टाइलिश और आकर्षक लुक दिया जा सकता है।

लैवेंडर पर्दे (हल्का बैंगनी रंग)

कमरे को शांत और खूबसूरत लुक देना चाहते हैं तो लैवेंडर रंग के पर्दे को लगा सकते हैं। खिड़की या दरवाजे के लिए फ्लोरल या प्रिंटेड डिजाइन के पर्दे चुन सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसके साथ सफेद या हल्का ग्रे पर्दा आकर्षक लग सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं।

पर्दों के रंग चुनते समय रखें ध्यान

पर्दों के रंग को चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे कमरे को बेहतर लुक मिल सकता है। कमरे की दीवारों पर किया गया पेंट और पर्दों का रंग दोनों को ध्यान में रखें। अगर दीवारों पर हल्का रंग है, तो पर्दों का रंग गहरा चुन सकते हैं। इससे कमरा ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकता है। इसके अलावा कमरे के साइज, मूड, लाइटिंग, फर्नीचर और सजावट को भी ध्यान में रखें।