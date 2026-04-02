आजकल सोलो ट्रैवल काफी लोकप्रिय है, खासकर उन लोगों के बीच जो शहर के शोर-शराबे से ऊब चुके हैं और शांति चाहते हैं, नई जगहों को अपने तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। सोलो ट्रैवल का मतलब अकेले यात्रा करना होता है। सोलो ट्रैवल में आप अपने मन के मालिक होते हैं। जहां मन करें वहां रुक सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। सोलो ट्रैवल में अधिकतर लोग किसी ऐसे हिल स्टेशन जाते हैं जहां पर ज्यादा चहल पहल न हो, माहौल शांत और सुकून देने वाला हो।

दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्य जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां लोग अधिकतर घूमने के लिए शिमला, मनाली या फिर नैनीताल जैसी जगहों पर जाते हैं। लेकिन यहां पर भी काफी भीड़ रहती है। यहां हम आपके लिए 8 ऐसी जगह लेकर आए हैं, जहां पर सोलो ट्रैवलिंग का प्लान बना सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए मशहूर हैं।

1- शोजा (Shoja)

अगर आप शांत और सुकून भरा माहौल चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के शोजा में सोलो ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। यह जलोड़ी पास के पास बसा एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहां घने देवदार के जंगल, आसान ट्रेक और सुकून भरा माहौल मिलता है।

2- जिभी (Jibhi)

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बंजार घाटी में स्थित जिभी तीर्थन नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, देवदार के घने जंगलों, झरने, नदी किनारे कैफे और लकड़ी के कॉटेज के लिए मशहूर है। यहां का माहौल भी काफी शांत रहता है। ऐसे में सोलो ट्रैवलिंग के लिए यह जगह परफेक्ट साबित हो सकती है।

3- बरोट वैली (Barot Valley)

अगर आप 2-3 दिनों के लिए शांत भरा माहौल चाहते हैं, तो बरोट वैली जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित यह एक खूबसूरत गांव है, जो चीड़ के जंगल, साफ नदी और बेहद कम भीड़भाड़ वाली जगह है। इसे छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है।

4- कलगा और पुलगा (Kalga and Pulga)

सोलो ट्रैवलिंग के लिए कलगा और पुलगा भी काफी मशहूर हैं। पार्वती घाटी में कसोल के पास स्थित यह बेहद शांत जगह है। यहां सेब के बाग, देवदार के घने जंगल और पारंपरिक लकड़ी के घरों के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

5- चिंडी (Chindi)

3-4 दिनों के लिए सोलो ट्रैवलिंग पर चिंडी भी जा सकते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के करसोग वैली में स्थित एक शांत हिल स्टेशन है। यहां आप सूर्योदय, सूर्यास्त, प्राकृतिक सुंदरता, सेब के बाग, प्राचीन मंदिर और शांत वातावरण के बीच सुकून के लिए कुछ पल बिता सकते हैं।

6- तीर्थन वैली-गुशैनी (Tirthan Valley / Gushaini)

तीर्थन वैली-गुशैनी घाटी मुख्य रूप से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार, ट्राउट फिशिंग, नदी किनारे होमस्टे, ट्रेकिंग और भीड़भाड़ से दूर सुकून भरे माहौल के लिए प्रसिद्ध है। सोलो ट्रैवलिंग के लिए यह परफेक्ट जगह है।

7- राजगढ़ (Rajgarh)

सोलो ट्रैवलर्स के बीच राजगढ़ भी काफी प्रसिद्ध है। इसे पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। यह सेब और आड़ू के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यह एक शांत हिल स्टेशन है, जहां आप 3-4 दिन का प्लान कर सकते हैं।

8- जंजैहली (Janjehli)

जंजैहली, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक शांत घाटी है जो घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरी है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुकून के पल बिताने के लिए यहां हर साल सोलो ट्रैवलर्स भी खूब आते हैं।

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