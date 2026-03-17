घूमना फिरना भला किसे नहीं पसंद है। कई बार लोग रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊब जाते हैं और कहीं सुकून के पल बिताने के लिए परफेक्ट जगह की तलाश करते हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि कहां जाएं। क्योंकि, देश में कई ऐसी जगहें जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं और यहां पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में अगर आप भी सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो इन सात जगहों पर जा सकते हैं। अप्रैल के मौसम में यहां की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में यहां पर न ज्यादा ठंडी होती है और न ही गर्मी।

1- मनाली, हिमाचल प्रदेश

अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर मनाली में अप्रैल के महीने में मौसम और भी हसीन हो जाता है। इस दौरान यहां पर तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां पर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सेब के बाग और वादियों का दृश्य काफी मनमोहक होता है। इस दौरान आप सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग और ट्रेक का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

2- मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश

अगर 3-4 दिनों के लिए कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैक्लोडगंज जा सकता है। यहां पर तिब्बती संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अप्रैल के महीने में यहां का तापमान न ज्यादा होता है और न ही कम। यहां पर आप भगसू फॉल्स, त्सुगलाखांग मठ और अन्य कई खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं। सोलो ट्रैवल के लिए ये अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

3- कूर्ग, कर्नाटक

दक्षिण भारत में घूमना चाहते हैं तो कर्नाटक के कूर्ग जा सकते हैं। इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अप्रैल में यहां का मौसम काफी सुहावना होता है। इस महीने में कॉफी के बगान काफी आकर्षक लगते हैं। यहां पर एबी फॉल्स और नागरहोल नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं। इसके साथ ही शांत वातावरण में सुकून के पल भी बिता सकते हैं।

4- हम्पी, कर्नाटक

हम्पी अपने प्राचीन मंदिरों और बड़े-बड़े पत्थरों के लिए मशहूर है। यहां पर भी अप्रैल के महीने में घूमने का प्लान बना सकते हैं। शाम को मतंगा हिल से सनसेट का नजारा कमाल का होता है। इसके अलावा विरुपाक्ष मंदिर और आसपास से कई ऐतिहासिक स्थानों पर घूम सकते हैं।

5- तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश

भीड़भाड़ से दूर कहीं सुकून के पाल बिताना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वैली जा सकते हैं। अप्रैल के महीने में वादियां बेहद खूबसूरत नजर आती हैं और मौसम भी शानदार होता है।

6- गंगटोक, सिक्किम

सिक्किम की राजधानी गंगटोक अप्रैल के महीने में घूमने के लिए बेस्ट है। इस दौरान यहां की हसीन वादियों की सुंदरता देखते बनती है। यहां से आप कंचनजंगा पर्वत का शानदार दृश्य देख सकते हैं।

7- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए मशहूर दार्जिलिंग में भी अप्रैल के महीने में मौसम काफी सुहावना होता है। इस दौरान यहां की पहाड़ियों पर रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं। यहां पर कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर बैठकर सनराइज और सनसेट का आनंद ले सकते हैं।



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