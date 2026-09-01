September Mein Lagne Wali Sabji: घर की छत या बालकनी में खाली जगह का इस्तेमाल करके अक्सर लोग पौधे लगाना पसंद करते हैं। इस मिनी गार्डन में कई सारे पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें कई ऐसे पौधे हैं जो एक समय बाद सूख जाते हैं। जिसकी वजह से कुछ गमले खाली रहते हैं। इन खाली गमलों को दोबारा हरा-भरा करने के लिए सब्जियों के कुछ बीजों को लगाया जा सकता है। सितंबर के महीने में बीज लगाने से इनकी फसल एक या दो महीने में तैयार हो सकती है। जिससे आपको घर पर ही ताजी और हरी सब्जियां मिल जाएंगी।

बाजार से महंगी सब्जियों को खरीदने से बचना चाहते हैं, तो सितंबर में कुछ सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। जिसके लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। गमले या ग्रो बैग में इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है।

पालक

सितंबर में पत्तेदार सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो पालक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। घर पर गमले या चौड़े टब में पालक के बीज लगाए जा सकते हैं। पालक की बुवाई करने के करीब 25-30 दिन बाद इसकी कटाई की जा सकती है। मिट्टी में रेत और गोबर की खाद का मिश्रण तैयार करके इसमें बीज डालें। इससे पालक की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सकती है। जब पालक बड़ी हो जाए, तो इसकी कटाई करें ताकि दोबारा इसमें नए पत्ते आ सकें।

फूलगोभी

बाजारों में मिलने वाली फूलगोभी को आप घर के गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। सितंबर में इसके बीज लगाने से नवंबर तक यह तैयार हो सकती है। इस दौरान बाजार में गोभी के प्राइज बहुत ज्यादा होता हैं, ऐसे में इसे लगाना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। प्रॉपर ड्रेनेज वाली मिट्टी में इसके बीजों को लगाएं। इसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिल सके।

हरी मिर्च

हरी मिर्च के बीज सितंबर महीने में लगाए जा सकते हैं। एक बार पौधा लगने के बाद लंबे समय तक फल देते रहते हैं। जिससे आप खाने के समय ताजी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को लगाने के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएं, तो इन्हें अलग-अलग गमले या तय दूरी पर लगाएं। इससे मिर्च की ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सकती है।

मूली

मूली खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसे खासतौर पर सलाद के रूप में खाया जाता है। इसे आप मिनी गार्डन में लगा सकते हैं। गमलों या क्यारियों में मूली को लगाया जा सकता है। इसके बीज लगाने के बाद 35-40 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। जिससे आपको घर पर ही ताजी मूली खाने को मिल सकती है।

बैंगन

कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार से सब्जियां नहीं खरीद पाते। ऐसे में आप कुछ सब्जियों के पौधे को अपने गार्डन में लगा सकती हैं। बैंगन सितंबर के महीने में लगाया जा सकता है। गमले या गार्डन में इसके बीजों को आसानी से लगाया जा सकता है। थोड़ी देखभाल की मदद से इसका पौधा अच्छी तरह विकसित हो सकता है।