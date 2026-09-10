साल 2026 में गणेश उत्सव 14 सितंबर 2026, सोमवार से शुरू हो ने जा रहा है। यह 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। गणेश चतुर्थी को लेकर मंदिरों से लेकर घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के साथ-साथ विधिवत पूजा की जाती है। बप्पा को भोग लगाने के लिए इस बार आप घर ही कुछ चीजों से शुद्ध और स्वादिष्ट मोदक बना सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है तब भी आप यहां बताए तरीके से बेहद आसानी से मोदक तैयार कर पाएंगे।

बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

डेढ़ कप बेसन

आधा कप गेहूं का आटा

1 गिलास यानी करीब आधा लीटर दूध

2-3 चम्मच नारियल का बुरादा

आधे कप से थोड़ा ज्यादा चीनी

थोड़े से ड्राई फ्रूट्स

केसर के धागे

इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच घी

पिस्ता की कतरन

चांदी का वर्क

अब जानिए बनाने की रेसिपी

मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में डेढ़ कप बेसन डालेंगे। इसमें आधा कप गेहूं का आटा डालेंगे। इसे लगातार भूनेंगे, जब तक इसमें खुशबू आने न लगे। ये बिल्कुल मंदिर में मिलने वाले मोदक की तरह बनेंगे।

इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें मावा या चाशनी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे थाली में निकाल लेंगे।

एक गिलास यानी करीब आधा लीटर दूध लेंगे। यहां इसमें 2-3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे। यह नरम हो जाएगा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।

अब इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा चीनी डाल देंगे। चीनी को घुलने देंगे। गाढ़ा होने तक उबालेंगे। इसमें केसर के धागे और इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा।

इसमें आटा-बेसन का मिक्सर डाल देंगे। लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। दबाते हुए मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसे बंधी-बधी कंसिस्टेंसी तक मिक्स करेंगे।

इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इसमें मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मिक्स को निकालकर बाहर रख लेंगे और ठंडा होने देंगे। मोदक मोल्ड को घी से ग्रीस कर लेंगे। इसमें मिक्सचर डालकर मोदक बना लेंगे। इसी तरह से एक-एक करके सारे मोदक बना लें।

फिर आती है बारी इनको सजाने की। मोदक पर पिस्ता की कतरन लगाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर आप चांदी का वर्क लगाकर भी तैयार कर सकते हैं।

आपके पास सांचा नहीं है तो आप हाथों से भी इसे बना सकते हैं। कैसे, आइए यहां देखें इस वीडियो में।