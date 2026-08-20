चीला बनाना यूं तो बहुत आसान है लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि इसे तवे पर डालने के बाद या तो बैटर चिपक जाता है या फिर पलटते समय यह टूट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको शेफ पंकज भदौरिया की बताई ट्रिक पता होनी चाहिए।

चीला का स्वाद बहुत लोगों को पसंद होता है और ये होता भी हेल्दी ब्रेकफास्ट है। लेकिन कई लोग चाहकर भी घर पर चीला बनाने से बचते हैं। शेफ पंकज भदौरिया ने चीला बनाने का ऐसा तरीका बताया है, जिससे इसे तवे पर चिपकने से बचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, कम समय में स्वादिष्ट और भरपूर चीला बनाने की उनकी रेसिपी भी काम आ सकती है।

चीला बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1/2 कप बेसन

1/4 कप रवा

1/4 कप दही

बारीक कटा प्याज

बारीक कटा टमाटर

हरी मिर्च

शिमला मिर्च

गाजर

हरा धनिया

पनीर

पाव भाजी मसाला

1 चम्मच शेजवान सॉस/पेस्ट

1 चम्मच टमाटर केचप

1 चम्मच मेयोनेज

तेल

नमक

सबसे पहले तैयार करें चीले का बैटर

परफेक्ट और स्वादिष्ट चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बेसन और रवा डालकर मिला लें। दही में थोड़ा पानी और नमक मिलाकर इसे अच्छी तरह फेंटें। फिर इसमें मिलाएं। मिक्स करें अच्छे से ताकि गांठें न रहें। इस मिश्रण को बेसन-रवा में डालकर बैटर तैयार करें। बैटर न बहुत गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत पतला।

इसे करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि रवा अच्छी तरह फूल सके। इस बीच प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को बारीक काट लें। गाजर को बारीक काटने के बजाय कद्दूकस करने से वह चीले में आसानी से पक जाती है।

तवे पर चिपकने से बचाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक

चीला बनाते समय तवे का सही तापमान काफी मायने रखता है। तवा गर्म होने के लिए रखें। अब उस पर 2-3 बूंद तेल डालकर टिशू पेपर की मदद से पूरे तवे पर एक पतली परत की तरह फैला दें। इस बाद का ध्यान रखें कि तवे पर तेल की मोटी परत न रहे।

शेफ पंकज के बताए इस तरीके से बैटर के सीधे तवे से चिपकने की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप नॉन-स्टिक की जगह लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अच्छी तरह सीजन होना भी जरूरी है।

बैटर में डालें एक चम्मच तेल

अब तैयार बैटर में 1 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद बैटर को गर्म तवे पर डालें और चम्मच या करछी की मदद से गोल आकार में फैला दें। अब तवे के किनारों पर 2-3 बूंद पानी डालें और तुरंत ढक्कन से ढक दें। इससे भाप बनेगी और चीला अंदर से जल्दी पकने में मदद मिलेगी। करीब एक मिनट बाद ढक्कन हटाएं।

अब आएगा चीले में असली स्वाद

ढक्कन हटाने के बाद चीले के ऊपर ब्रश या चम्मच से थोड़ा तेल लगाकर फैला दें। अब इसके ऊपर शेजवान पेस्ट, टमाटर केचप और मेयोनेज डालकर फैला दें। इसके बाद कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर और हरा धनिया डालें। अब इसके ऊपर थोड़ा कद्दूकस किया हुआ पनीर, करीब आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और जरूरत के अनुसार नमक डालें। सभी टॉपिंग्स को हल्के हाथ से चीले पर फैला दें।

धीमी आंच पर पकाएं, फिर करें रोल

चीले को कुछ देर धीमी आंच पर पकने दें। जब नीचे का हिस्सा अच्छी तरह सिक जाए और किनारे तवे से आसानी से छूटने लगें, तब इसे सावधानी से रोल करें। गरमागरम चीले को पैन से निकालें और तुरंत सर्व करें। इसे हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की किसी चटनी के साथ खाया जा सकता है।

चीला बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बैटर को रवा फूलने के लिए कुछ देर जरूर रखें। बहुत तेज आंच पर चीला न पकाएं, वरना नीचे जल्दी सिक सकता है और ऊपर का हिस्सा कच्चा रह सकता है। बैटर बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा पानी मिलाएं। तवे पर बहुत ज्यादा तेल डालने के बजाय पतली परत में तेल फैलाएं। चीला पलटने की जल्दी न करें। जब किनारे आसानी से छूटने लगें, तभी उसे पलटें या रोल करें।