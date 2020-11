Why Use Besan for Skin: खाने को स्वादिष्ट बनाने वाला बेसन स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। पुराने समय से नानी-दादी भी बेसन के कईं घरेलू उपाय बताती हैं। कहा जाता है कि बेसन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।

इसके रोजाना इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो सकती है, बल्कि स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए बेसन को बहुत लाभकारी माना जाता है। कईं लोग बेसन को स्किन के लिए इस्तेमाल करने की सही विधि नहीं जानते हैं इसलिए वो इससे मिलने वाले फायदों से भी अछूते रह जाते हैं। ऐसे में स्किन के लिए बेसन के ये प्रयोग आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं।

स्किन के लिए बेसन (Besan for Healthy and Soft Skin)

बेसन में मिलाएं नींबू का रस – दो चम्मच बेसन में एक चम्मच नींबू का रस और तीन से चार चम्मच पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि इस पेस्ट में गांठें ना बनी रहें। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसकी एक लेयर स्किन पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक इस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगे रहने दें। इससे ना सिर्फ त्वचा मुलायम हो जाएगी। बल्कि दाग-धब्बे भी हल्के पड़ने लगेंगे।

ग्लिसरीन, गुलाबजल और बेसन – एक से डेढ़ चम्मच बेसन लें। इसमें चार से पांच चम्मच बेसन और एक चम्मच गुलाबजल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए। अगर हो गया है तो इसमें थोड़ा-सा बेसन और मिला लें। अब इस पेस्ट की मोटी परत अपनी स्किन पर लगाकर 30 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें।

एलोवेरा जेल के साथ बेसन है जादुई – एक चम्मच बेसन में एक से दो चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब अपने चेहरे को साफ पानी से धोएं। सूती कपड़े से चेहरे का सारा पानी सुखाकर इस पेस्ट की एक पतली लेयर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। 10 से 12 मिनट तक मसाज करने के बाद चेहरे पर इस पेस्ट की मोटी लेयर लगाकर सूखने दें। ध्यान रखें कि 20 मिनट से ज्यादा देर के लिए इसे चेहरे पर ना लगाएं। अब गुनगुने पानी से चेहरा धोएं।

