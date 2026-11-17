बंगाली खानपान की बात करें तो सबसे ज्यादा जोर चावल और मछली पर दिया जाता है। इन दोनों से बनी कई व्यंजन प्रसिद्ध हैं। ये बंगाली खानपान की संस्कृति का लंबे समय से हिस्सा रही हैं। इसका मुख्य कारण वहां की भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है। बंगाली खानपान के सबसे पसंदीदा पारंपरिक व्यंजनों में से एक बिउली दाल और आलू पोस्तो भी है। आमतौर पर इसे गरम भात यानी चावल के साथ परोसा जाता है। इसके साथ गंधराज नींबू की एक फांक या हरी मिर्च भी रखी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

बिउली दाल, आलू पोस्तो और गरम भात अपने स्वाद, बनावट और सादगी के लिए जाना जाता है। लेकिन स्वाद के अलावा इसमें पोषण से जुड़ी कई खूबियां भी हैं। कुकरी कॉलम लिखने वाली लेखिका रुक्मा दाक्षी इस भोजन के बारे में कई दिलचस्प बातें बताती हैं।

बिउली दाल और आलू पोस्तो का खास मेल

बंगाल के पारंपरिक व्यंजनों को हमेशा पोषण के हिसाब से तैयार नहीं किया जाता था। बल्कि, ये व्यंजन पीढ़ियों से चले आ रहे खानपान के अनुभव, स्थानीय सामग्री की उपलब्धता और स्वाद के साथ सेहत की समझ को ध्यान में रखकर विकसित हुए हैं। बिउली दाल और आलू पोस्तो इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। बिउली दाल को उड़द की दाल या काले चने की दाल के नाम से भी जाना जाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर दाल है और सदियों से भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रही है।

बिउली दाल और आलू पोस्तो के पोषक तत्व

इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने डायटीशियन गरिमा गोयल से बात की तो उन्होंने बताया, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। उड़द की दाल में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने, पेट साफ करने और आंतों की सेहत बनाए रखने में मदद करता है। जब इसे चावल के साथ खाया जाता है, तो दोनों मिलकर शरीर को अलग-अलग तरह के अमीनो एसिड देते हैं। इससे पौधों से मिलने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है।

किस तरह शरीर को पहुंचाता है लाभ

इस बारे में लेखिका रुक्मा दाक्षी बताती हैं कि दाल में मौजूद पोषक तत्व शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने के साथ-साथ शरीर के कई जरूरी कामों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं, आलू पोस्तो शरीर को हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट देने का काम करता है। गरिमा गोयल के मुताबिक, आलू को अक्सर गलत तरीके से कम पोषण वाला खाद्य पदार्थ मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है।

आलू में ये भी पोषक तत्व पाए जाते हैं

रुक्मा दाक्षी के अनुसार आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर के लिए ऊर्जा का एक जरूरी स्रोत है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी6 और कुछ मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। खासकर जब आलू को छिलके सहित पकाया जाता है, तो इससे फाइबर भी मिलता है। हालांकि, इस व्यंजन को पोषण से भरपूर बनाने में सबसे अहम भूमिका पोस्तो यानी खसखस की होती है।

गरिमा गोयल के अनुसार, खसखस में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा, इसमें थोड़ी मात्रा में प्लांट प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। खसखस से मिलने वाला फैट इस भोजन को ज्यादा देर तक पेट भरा रखने में मदद करता है। साथ ही, यह खाने में मौजूद फैट में घुलने वाले विटामिन को शरीर में अवशोषित करने में भी मददगार होता है। जब बिउली दाल और आलू पोस्तो को एक साथ खाया जाता है, तो इनके पोषक तत्व एक-दूसरे की कमी पूरी करते हैं। बिउली दाल से भरपूर मात्रा में प्लांट प्रोटीन और फाइबर मिलता है, जबकि खसखस शरीर को हेल्दी फैट, मिनरल्स और अतिरिक्त प्रोटीन देता है। वहीं, आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। इस तरह यह भोजन पेट भरने के साथ पोषण भी प्रदान करता है।

एक साथ क्यों खाना चाहिए

रुक्मा दाक्षी के मुताबिक, दाल, बीज और सब्जियों का यह मेल शरीर को कई तरह के पोषक तत्व देता है। इन सभी चीजों को अलग-अलग खाने के बजाए एक साथ खाने से भोजन ज्यादा पौष्टिक बन जाता है। जब इस भोजन को चावल के साथ खाया जाता है, तो इसका पोषण और बेहतर हो जाता है। दरअसल, अनाज और दाल में मौजूद अमीनो एसिड एक-दूसरे की कमी पूरी करते हैं। इससे शरीर को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है।

इन लोगों को सीमित मात्रा में खाना चाहिए

डायटीशियन गरिमा गोयल कहती हैं कि, भाप में पके चावल शरीर को कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। चावल आसानी से पच जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है, जिन्हें भूख कम लगती है या जो हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाना चाहते हैं। हालांकि, चावल कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। खासकर डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे लोगों को इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए।

रुक्मा दाक्षी के मुताबिक, यह भोजन साधारण और कम प्रोसेस की गई चीजों से तैयार होता है। इसे पौष्टिक बनाने के लिए न तो खाना पकाने के किसी खास तरीके की जरूरत होती है और न ही महंगी सामग्री की। हालांकि, यह भोजन कितना पौष्टिक होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे किस तरह तैयार किया गया है।

ध्यान रखें ये बातें

गरिमा गोयल आगाह करती हैं कि बहुत ज्यादा तेल, नमक या अधिक मात्रा में चावल खाने से इस भोजन का पोषण का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए दाल, आलू पोस्तो और चावल को सही मात्रा में खाना चाहिए। इसके साथ मौसमी हरी सब्जी या सलाद शामिल करने से यह भोजन और भी पौष्टिक बना सकता है। देखने में भले ही यह बंगाल का एक साधारण और सादा भोजन लगता हो, लेकिन इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, फाइबर और जरूरी मिनरल्स का अच्छा मेल होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और बातचीत के दौरान विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी नई खानपान की दिनचर्या को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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