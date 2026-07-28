घर में हरियाली और रंग-बिरंगे फूलों का शौक आजकल काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि कई लोग पहली बार बालकनी, छत या आंगन में गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पौधे लगाने के बाद उनकी सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है। खासकर खाद देने का सही तरीका, समय और मात्रा भी पौधे की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। अगर जरूरत से ज्यादा या गलत खाद दी जाए, तो पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है।

ऐसे में फूलों वाले पौधों से लेकर पत्तेदार इंडोर प्लांट्स तक उनकी जरूरत के अनुसार सही तरीके से खाद देना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इन आसान तरीकों की मदद से पौधे की देखभाल कर सकते हैं।

इंडोर प्लांट्स में खाद देने का तरीका

आजकल घरों में ज्यादातर लोग पौधे लगाना पसंद करते हैं। बेडरूम, किचन, लिविंग रूम या बालकनी में लगाए जाने वाले प्लांट्स बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट को खाद देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इनमें आप वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। इन पौधों को खाद देने से पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें। सुबह या शाम के समय खाद देना बेहतर माना जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकेगी।

फूल वाले पौधे को खाद देने का तरीका

घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए ज्यादातर लोग फूल वाले पौधों को बालकनी, छत या लिविंग रूम में रखना पसंद करते हैं। इन पौधों की देखभाल के लिए आप घर पर बनी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए केले के छिलके बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। फूलों वाले पौधों को नियमित देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए खाद का सही मात्रा में इस्तेमाल करने से पौधे को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकता है। खाद डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करें और पौधे के साइज के हिसाब से खाद डालें।

छोटे पौधे को खाद कैसे दें

जब भी हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, तो छोटे-पौधों की देखभाल करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसमें फूलों या सब्जियों की कटिंग और बीज से उगने वाले छोटे-छोटे पौधे शामिल हैं। इनकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए आप कम्पोस्ट टी, हल्की ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। इसके लिए खाद को तने से थोड़ी दूरी पर छिड़कें। साथ ही खाद देने के बाद हल्की सिंचाई करें। इन पौधों को हल्की धूप में रखें और साथ ही मिट्टी में नमी बनाए रखें जिससे पौधे को बढ़ने में मदद मिल सकेगी।

सक्यूलेंट्स और कैक्टस

घर को सजाने में सक्यूलेंट्स, कैक्टस, एलोवेरा और जेड प्लांट जैसे पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन पौधों को कम खाद की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा खाद से पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें आप हल्का कम्पोस्ट डाल सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी का ड्रैनेज सही हो।

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Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”