चेहरे पर नेचुरल पिंक ग्लो (Pink Glow) पाने के लिए लड़कियां तमाम तरह तरीके अपनाती हैं। इन दिनों चुकंदर के आइस क्यूब का वायरल ट्रेंड खूब चर्चा में है। चुकंदर को पीसकर या उसका रस निकालकर बर्फ के क्यूब बनाए जाते हैं और फिर चेहरे पर लगाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इससे चेहरा फ्रेश और ग्लोइंग दिखता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। चेहरे का कुछ देर के लिए लाल या फ्रेश दिखना और त्वचा का सच में हेल्दी होना एक ही बात नहीं है। इसलिए इसे ट्राई करने से पहले सही तरीका और जरूरी सावधानियां जान लें।

चुकंदर का आइस क्यूब कैसे बनाएं?

इन चीजों की पडे़गी जरूरत

1 छोटा ताजा चुकंदर

थोड़ा साफ पानी

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें। इसे छोटे टुकड़ों में काटकर ब्लेंड कर लें। फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा साफ पानी डालें। इसे साफ बर्फ वाली ट्रे में डालें। ट्रे को ढककर फ्रीजर में जमा दें। क्यूब पूरी तरह जमने के बाद ही इस्तेमाल करें। बेहतर होगा कि क्यूब छोटी मात्रा में बनाएं और साफ ट्रे में रखें। चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज को बार-बार बाहर निकालकर पिघलाना और फिर जमाना ठीक नहीं है।

चेहरे पर चुकंदर का आइस क्यूब लगाने का सही तरीका

कभी भी क्यूब को सीधे त्वचा पर देर तक न रगड़ें। बहुत ठंडी चीज का लंबे समय तक सीधा संपर्क त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले चेहरा हल्के फेसवॉश से साफ कर लें। एक चुकंदर क्यूब को पतले साफ कॉटन कपड़े या मुलायम मलमल के कपड़े में लपेटें। अब इसे चेहरे पर बहुत हल्के हाथ से घुमाते हुए लगाएं। आंखों के आसपास और होंठों पर न लगाएं। किसी एक जगह पर क्यूब को रोककर न रखें। इसके बाद चेहरे को सामान्य पानी से हल्का साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं।

किन लोगों को इसे नहीं लगाना चाहिए?

अगर आपकी त्वचा पहले से लाल, जली हुई, कटी हुई, बहुत संवेदनशील या किसी एक्टिव रैश से परेशान है, तो यह DIY ट्रेंड आजमाने से बचें। लगाने के दौरान जलन, खुजली या चुभन महसूस हो तो तुरंत धो दें।

डिस्क्लेमर: चुकंदर के आइस क्यूब से मिलने वाला ग्लो हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग हो सकता है और इसे किसी त्वचा रोग या पिगमेंटेशन का इलाज न समझें। संवेदनशील त्वचा, एलर्जी या किसी त्वचा संबंधी समस्या होने पर इसे इस्तेमाल करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लें। पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

