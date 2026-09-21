बेडरूम घर का वह हिस्सा है जहां दिनभर की थकान के बाद लोग सुकून के पल बिताते हैं। कमरा जितना व्यवस्थित और सजा हुआ रहता है माहौल उतना ही बेहतर बनता है। अक्सर लोग बेडरूम में महंगे फर्नीचर, फ्रेम और सजावटी सामान रखते हैं। ज्यादातर घरों में बेडरूम की दीवारों पर फ्रेम और शेल्फ लगाए जाते हैं, लेकिन कोनों को खाली छोड़ दिया जाता है। आप अपने बेडरूम के कोनों को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रूम को क्लासी लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह इन कोनों का इस्तेमाल करें।

आर्मचेयर से सजाएं कोना

बेडरूम के किसी खाली कोने में आप एक स्टाइलिश आर्मचेयर एक्सेंट चेयर रखकर कमरे का लुक बदल सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा साइड टेबल और कुर्सी पर सॉफ्ट कुशन रख देने से कोना ज्यादा आरामदायक लगता है। इसके लिए कमरे के बाकी फर्नीचर से मेल खाते रंग की चेयर रखें, इससे पूरा स्पेस एक जैसा और क्लासी नजर आ सकता है।

पौधों से बदल सकते हैं लुक

खाली कोनों को सजाने के लिए वहां पर कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। एक बड़े गमले में रबर प्लांट या एरेका पाम जैसे पौधे लगा सकते हैं। चाहे तो प्लांट स्टैंड या वॉल-माउंटेड प्लांटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे के साथ लकड़ी या बांस का छोटा स्टैंड भी रख सकते हैं, इससे कमरे को नेचुरल और एलिगेंट लुक मिलता है।

फ्लोर लैंप से बनाएं प्रीमियम

बेडरूम के कोनों में आप टॉल फ्लोर लैंप लगाकर अपने पूरे कमरे का लुक बदल सकते हैं। बेड के पास कोने वाले हिस्से को इस्तेमाल करना ज्यादा आकर्षक होता है। इसके लिए वॉर्म या सॉफ्ट लाइट वाला लैंप चुनें। बाजार में मेटल, लकड़ी और मिनिमल डिजाइन वाले फ्लोर लैंप आसानी से मिल जाएंगे। यह कमरे को मॉडर्न और क्लासी लुक देते हैं।

बनाएं रीडिंग कॉर्नर

अगर आपको पढ़ने का शौक है, तो बेडरूम के किसी खाली कोने को रीडिंग कॉर्नर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक आरामदायक चेयर, छोटा साइड टेबल और अच्छी रोशनी वाला लैंप चुनें। टेबल पर कुछ पसंदीदा किताबें, छोटा पौधा या सजावटी सामान रख देने से भी साधारण कमरा आकर्षक लगने लगता है।

ओपन बुकशेल्फ से बदल सकता है लुक

बेडरूम के खाली पड़े किसी भी कोने को आप ओपन बुकशेल्फ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्श से छत तक जाने वाली स्लिम शेल्फ कमरे में ज्यादा जगह घेरे बिना स्टोरेज उपलब्ध करा सकती है। सारी शेल्फ किताबों से भरने के बजाए बीच-बीच में फोटो फ्रेम, छोटे पौधे और डेकोर आइटम रख देने से यह ज्यादा आकर्षक नजर आता है।

बैठने का स्पेस बनाएं

अगर बेडरूम के किसी कोने में खिड़की है, तो वहां छोटी बेंच या विंडो सीट बनाई जा सकती है। खिड़की से आने वाली प्राकृतिक रोशनी इस कोने को और खूबसूरत बना सकती है। वहीं, नीचे अगर खाली जगह है तो उसे स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

वॉल आर्ट से बनाएं कमरे को खूबसूरत

अगर आप खाली कोने में फर्नीचर नहीं रखना चाहते, तो दीवार पर एक बड़ा आर्टवर्क या 2-3 तस्वीरों की छोटी गैलरी लगाकर इसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। इस तरह आप अपने बेडरूम के कोनों को इन छोटी-छोटी चीजों की मदद से आकर्षक और क्लासी लुक दे सकते हैं।

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