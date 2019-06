गर्मियों में स्किन के लिए छाछ होता है फायदेमंद, जाने कैसे

Buttermilk is the best skincare: गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक त्वचा प्रभावित होती है। सूरज की तेज किरणों सीधे त्वचा पर पड़ती हैं जिसके कारण कई त्वचा संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में छाछ आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। पेट के साथ-साथ स्किन के लिए भी छाछ बेहद फायदेमंद होता है। स्किन के लिए आप छाछ का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। छाछ में मौजूद तत्व स्किन को स्वस्थ रखते हैं और स्किन को सूरज की किरणों से बचा कर भी रखेंगे। आइए जानते हैं आप अपनी स्किन के लिए छाछ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

छाछ और टमाटर का जूस:

छाछ एक नेचुरल लोशन के रूप में कार्य करता है जो सनबर्न को शांत करने में मदद करता है। टमाटर के रस के साथ छाछ मिलाएं और इस मिश्रण को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इस मिश्रण में मौजूद विटामिन ए और सी त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इस मिश्रण को धोने के बाद, आप बहुत अधिक ठंडक महसूस करेंगे।

छाछ और शहद:

शहद और छाछ एक एंटी-एजिंग के रूप में काम करता है। AHA, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल कई एंटी-एजिंग लोशन में किया जाता है। शहद एक नेचुरल क्लींजर के रूप में काम करता है जबकि छाछ त्वचा को मॉइश्चराइज और एक्सफोलिएट करता है। छाछ के साथ शहद मिलाएं और अपनी स्किन पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें और फिर धो लें।

छाछ और संतरे का छिलका:

छाछ में लैक्टिक एसिड और अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (एएचए) होता है जो त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है और त्वचा पर मौजूद काले धब्बों को कम करता है। संतरे के सूखे छिलके को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट से त्वचा पर धीरे-धीरे मसाज करें और फिर 30 मिनट तक छोड़ दें। फिर इसे ठंडे पानी से धो लें।

छाछ के अन्य लाभ:

– वजन कम करने में मदद करता है।

– शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखता है।

– पेट की समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

– इम्यूनिटी बूस्ट करता है।

– बालों के विकास में मदद करता है और स्कैल्प की समस्याओं को कम करता है।

