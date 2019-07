दोमुंहें बालों की समस्या के लिए केले का करें इस्तेमाल

How to get rid of banana: बालों की सही तरीके से देखभाल नहीं करने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डैंड्रफ, दोमुहें बाल, स्कैल्प में खुजली और बालों का झड़ना आम समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें मौजूद केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती प्रदान करते हैं और उनसे जुड़ी समस्याओं को भी कम करने में मदद करते हैं।

केला और शहद:

शहद में एमोलिएंट गुण होते हैं जो आपके बालों को हाईड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा केला और शहद में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके बालों को डैमेज होने से बचाते हैं और बालों को पुनर्जीवित करते हैं।

इसे बनाने की सामग्री:

– एक छिला हुआ केला

– 2 चम्मच शहद

बनाने का तरीका:

केला को अच्छी तरह मैश करें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं और फिर 20-25 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें।

केला, अंडा और नारियल तेल:

केला, अंडा और नारियल तेल में मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व बालों की समस्याओं को दूर करते हैं। साथ ही हेयर फॉलिकल्स को पोषण भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा बालों सी जुड़ी समस्याओं को भी कम करने में मदद करते हैं।

इसे बनाने की सामग्री:

– एक छिला हुआ केला

– 1 अंडा

– 1 चम्मच नारियल तेल

– 3 चम्मच शहद

बनाने का सही तरीका:

केला, अंडा, नारियल तेल और शहद को अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें।

(और Lifestyle News पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App