इन तरीकों से करें घर पर हीं हेयर स्पा, नतीजे आपको कर सकते हैं हैरान

How to Do Hair Spa at Home: हर कोई खूबसूरत, लंबे और घने बाल चाहता है। लेकिन खराब खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण लोगों को बालों से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। हेल्दी बालों के लिए हेयर स्पा एक बेहद बेहतर विकल्प होता है। लेकिन कई लोग महंगे सैलून में जाकर हेयर स्पा करवाने से बचते हैं क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसे में आप घर पर कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो कर के भी हेयर स्पा कर सकते हैं। हेयर स्पा डैमेज्ड बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इससे ना सिर्फ आपके बाल खूबसूरत और घने हो जाएंगें बल्कि बालों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा।

स्टेप-1: मसाज

घर पर हेयर स्पा ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले बालों को ऑयलिंग करें। जैतून का तेल, नारियल तेल, बादाम के तेल की मदद से आप हल्के हाथों से 15- 20 मिनट तक बालों में मालिश करें। मालिश के लिए आप हल्का गुनगुना तेल भी ले सकते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने, बालों के विकास और आपकी स्कैल्प के सूखेपन को दूर करने में मदद करता है।

स्टेप-2: बालों को स्‍टीम करें

ऑयलिंग करने के बाद बालों को स्टीम करें। एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें तौलिए को भिगोएं। तौलिए से पानी को पूरी तरह निचोड़ लें और फिर बालों को पूरी तरह से तौलिए से 15 मिनट तक कवर कर के रखें। बालों को स्टीम करने से पोषण मिलता है और बाल मुलायम हो जाते हैं।

स्टेप-3: शैंपू करें

अब तेल लगे हुए बालों को शैंपू करें। ध्यान रहे शैंपू माइल्ड होना चाहिए। तेल लगे हुए बालों को हमेशा हल्के गुनगुने पानी से ही धोएं। यह आपके बालों से तेल को पूरी तरह निकाल देता है। कभी भी बाल धोने के लिए अधिक गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके बाल रूखे और बेजान हो सकता हैं।

स्टेप-4: बालों को कंडीशनिंग करें

बाले धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं। अंगुलियों की टीप की मदद से अच्छी तरह कंडीशनर लगाएं। कंडीशनर को बालों पर अच्छी तरह मिलाने के लिए आप कंघी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंडीशनर लगाने से आपके बाल मुलायम हो जाते हैं।

स्टेप-5: हेयर मास्क लगाएं

अंतिम में आप हेयर मास्क जरूर लगाएं। हेयर मास्क बालों को पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा आप घर में बनें हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

