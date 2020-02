Face Wash for Men and Women in Hindi: रोजाना चेहरा धोना जरूरी होता है। इससे आपके फेस पर मौजूद गंदगी साफ हो जाती है। प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण चेहरे पर गंदगी जमा हो जाती है जिसके कारण पिंपल्स, मुंहासें और दाग-धब्बों की समस्या होने लगती है। लेकिन फेस वॉश से जुड़ी सही जानकारी होनी चाहिए, जैसे- स्किन के अनुसार आप कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करें या फिर दिनभर में कितनी बार फेस वॉश करनी चाहिए। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। आइए जानते हैं फेस वॉश से जुड़ी सारी जानकारी, ताकि आप अपनी स्किन को प्रभावित होने से बचा सकें।

फेस वॉश क्या होता है? फेस वॉश बस आपके चेहरे के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य काम चेहरे और पोर्स में मौजूद गंदगी को साफ करना होता है। इस प्रकार, प्रोडक्ट का अधिकतम लाभ उठाने और अपनी दिनचर्या को सही बनाने के लिए अपने चेहरे के लिए सही फेस वॉश का चयन करना वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनिश्चित करें, कि आप सल्फेट-फ्री और पैराबेन-फ्री फेस वॉश का ही इस्तेमाल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा का प्रकार क्या है।

ड्राई स्किन: रूखी त्वचा वाले क्लींजर का इस्तेमाल करें, जो धोने के बाद त्वचा पर नमी छोड़ देता है। क्रीम-बेस्ड फेस वॉश मेकअप को हटाने में मदद करता है। हालांकि, यदि आप क्रीम बेस्ड क्लींजर के अलावा वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अलग मेकअप रिमूवर की भी आवश्यकता होगी। सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश के इस्तेमाल से बचें क्योंकि इससे स्किन ड्राई हो जाती है।

तैलीय त्वचा: तैलीय त्वचा वालों को सैलिसिलिक एसिड, एलोवेरा और टी-ट्री ऑयल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। खासतौर पर नाक के पास वाले हिस्से पर। इसके अलावा आप जेल बेस्ड क्लिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी स्किन को हाईड्रेटेड रखता है। ऑयली स्किन वालों को एल्कोहल वाले स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है।

कॉम्बिनेशन स्किन: जिनकी रूखी और तैलीय दोनों तरह की स्किन होती है उन्हें फ्रेग्नेंस फ्री क्लींजर का इस्तेमाल करना चाहिए। फेस वॉश चेक करने के लिए आप उसका इस्तेमाल अपनी कोहनी पर कर सकते हैं।

