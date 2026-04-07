गर्मियों के मौसम में स्कूल के बच्चों को जब छुट्टी होती है, पैरेंट्स से उनका पहला सवाल रहता है कि वह कहां घूमने जा रहे हैं। वहीं, पैरेंट्स भी ट्रिप प्लान करते समय जगह, बजट, सुरक्षा और मौसम जैसी कई बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि ऐसी डेस्टिनेशन चुनी जाए, जहां भीड़भाड़ से दूर सुकून भरा माहौल मिले और परिवार के साथ क्वालिटी टाइन बिताया जा सके। अगर आप भी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो दक्षिण भारत के ये 7 खूबसूरत हिल स्टेशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। यह हिल स्टेशन ठंडे मौसम, हरियाली और अपने शानदार व्यू के लिए जाने जाते हैं।

1- मुन्नार (केरल के इडुक्की जिले में)

मुन्नार अपनी हरी-भरी चाय की वादियों और बादलों से ढकी पहाड़ियों के लिए मशहूर है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को यहां घुमाने ले जा सकते हैं। यहां पर एराविकुलम नेशनल पार्क, टॉप स्टेशन, झरने और चाय के बगान देखने जा सकते हैं।

2- ऊटी (तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में)

भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक ऊटी भी है जिसे ‘क्वीन ऑफ हिल स्टेशन’ कहा जाता है। यहां चाय बागान, ऊटी लेक, बॉटनिकल गार्डन और नीलगिरि माउंटेन रेवले जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

3- कूर्ग (कर्नाटक के कोडागु जिले में)

कूर्ग को ‘भारत का स्कॉटलैंड’ कहा जाता है। गर्मी की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को यहां घुमाने ले जा सकते हैं। यहां कॉफी प्लांटेशन, एबी फॉल्स और पहाड़ों का दृश्य मनमोहक होता है।

4- कोडाइकनाल (तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में)

कोडाइकनाल अपनी सुंदर झील, पाइन फॉरेस्ट और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। यहां पर आप कोकर वॉक, ब्रायंट पार्क और पिलर रॉक्स घूमने जा सकते हैं।

5- वायनाड (केरल)

दक्षिण भारत के मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक वायनाड भी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झरनों और वाइल्डलाइफ के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं। अगर यहां घूमने जाएं तो ए़डक्कल गुफाएं और बांदिपुर के आसपास के जंगल देखने जरूर जाएं।

6- चिकमगलूर (कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में)

गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को चिकमगलूर घुमाने ले जा सकते हैं। यह कॉफी बगानों और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। यहां का माहौल काफी शांत और कम भीड़ रहती है। यहां के हरे-भरे पहाड़, मुल्लायनगिरी पीक और झरने देखने जा सकते हैं।

7- नंदी हिल्स (कर्नाटक के बेंगलुरु के पास)

नंदी हिल्स बेंगलुरु से कुछ ही दूरी पर स्थित है जो सनराइज व्यू और वीकेंड ट्रिप के लिए मशहूर है। यहां बादलों के बीच पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आपके मन को मोह लेगा।

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