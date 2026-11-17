Bathua Recipes: पालक, मेथी, सरसों का साग, मूली के पत्ते और चौलाई का साग सर्दियों के समय मंडी में खूब बिकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों की इस समय भरमार है। सर्दियों के समय ये सब्जियां खाने में स्वादिष्ट लगती हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती हैं। इसके अलावा बथुआ भी इन दिनों काफी खाया जाता है। यह सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जिसे आप अलग-अलग डिशेज बना सकती हैं।

अगर आप सर्दियों की डाइट में बथुआ को शामिल करना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बथुआ से कोई भी डिश बनाने से पहले इसे अच्छी तरह पानी से धोकर साफ कर लें। जिससे मिट्टी या गंदगी सब्जी का स्वाद खराब न कर पाए।

बथुआ दाल

इसे बनाने के लिए मूंग की दाल, अरहर की दाल, चना दाल और उड़द दाल को अच्छी तरह धो लें। इसे कुकर में बथुए के पत्तों के साथ उबाल लें। साथ ही इसमें लहसुन, हल्दी, नमक, सरसों का तेल और हरी मिर्च भी डाल दें। दो या 3 सीटी आने तक दाल को पकाएं। जब दाल पक जाए, तो इसे चम्मच से अच्छी तरह मैश कर लें। अब तड़का लगाने के लिए कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और लहसुन डालें। अब इसमें उबली हुई दाल और बथुए को डाल दें। इसे कुछ देर पकने दें। इस तरह आप बथुआ दाल बना सकती हैं।

बथुआ का साग

इसे बनाने के लिए सबसे पहले बथुआ को अच्छी तरह धो लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए। अब इसकी पत्तियों को निकालकर बारीक काट लें। पैन गरम करें उसमें बथुआ, लहसुन, टमाटर, नमक और थोड़ी पीली मसूर दाल डाल दें। इसे ढककर कुछ देर पकाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और हल्का पानी डालें। बथुए का साग तैयार अब इसमें तड़का लगाएं। इसके लिए पैन में तेल गरम करें। इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डालकर फ्राई करें। इस तड़के को साग में डालकर मिक्स करें। इसे आप रोटी, चावल या पराठे के साथ खा सकते हैं।

बथुए का रायता

सर्दियों के समय गरम-गरम दाल, चावल और रोटी के साथ रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बूंदी, लौकी या फ्रूट रायते की जगह इस बार बथुआ का रायता ट्राई कर सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बथुए को पानी से अच्छी तरह धो लें। अब इन्हें पानी में उबाल लें। बथुआ पक जाए, तो इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। एक बाउल में दही लें और उसमें हल्की चीनी और काला नमक डालें। इसे अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें पिसा हुआ बथुआ, चाट मसाला और जीरा पाउडर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। बथुए का रायता तैयार है, इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।

बथुए का पराठा

सर्दियों में पालक, मूली, गोभी, आलू और मेथी के पराठे खूब खाए जाते हैं। लेकिन कुछ अलग स्वाद के लिए आप इस बार बथुए के पराठे ट्राई कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए दो तरीके अपना सकती हैं। बथुआ बनाने से पहले पानी से अच्छी तरह धो लें। इसे बारीक काटकर आटे के साथ गूंथ सकते हैं। साथ में नमक, जीरा और हींग भी मिलाएं। इसके अलावा आप बथुए को उबालकर फिर पीस लें। अब इससे आटा गूंथ लें और पराठे बनाएं। दोनों तरीके से पराठे बनाए जा सकते हैं और दोनों का स्वाद भी अलग-अलग आएगा।

बथुआ की कढ़ी

मिक्सर जार में बेसन, दही, हल्दी और पानी डालकर पेस्ट बनाएं। अब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को कूट लें। अब प्याज और बथुआ को बारीक काट लें। कड़ाही या पैन में तेल गरम करें। इसमें जीरा, हींग, राई, मेथी और कुटा हुआ मसाला डालें। जब यह पक जाए, तो ऊपर से प्याज और हल्दी डालें। इसमें बथुआ भी डालें और कुछ देर ढककर पकने दें। इससे बथुआ नरम हो जाएगा। अब इसमें बेसन और दही का घोल डालें। इसे अच्छी तरह चलाएं। अगर घोल गाढ़ा है, तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इसे कुछ देर पकने दें। जब इसमें उबाल जाए जाए, तो नमक डालें। इस तरह आप बथुआ की कढ़ी बना सकती हैं।