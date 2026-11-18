बाथरूम की टाइल्स पर कई बार सफेद परत जम जाती है। यह हार्ड वॉटर (कठोर पानी) में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स के जमने से बनती है। पानी की बूंदें टाइल्स पर सूख जाती हैं और धीरे-धीरे सफेद दाग या पपड़ी जैसी परत छोड़ने लगती हैं।

इससे बाथरूम की चमक फीकी पड़ जाती है। कितनी भी सफाई के बाद भी टाइल्स साफ नजर नहीं आतीं हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू उपायों और सही सफाई के तरीकों से इन दागों को काफी हद तक हटाया जा सकता है। आइए जानें इसकी बारे में।

बाथरूम की टाइल्स पर जमी सफेद परत साफ करने के आसान तरीके

सफेद सिरके से करें सफाई

सफेद सिरका हार्ड वॉटर से बने मिनरल्स के दाग हटाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं। इस मिश्रण को सफेद परत वाली टाइल्स पर स्प्रे करें। 5-10 मिनट बाद सॉफ्ट ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। सिरके का इस्तेमाल केवल ऐसी सिरेमिक या पोर्सिलेन टाइल्स पर करें, जिन पर एसिड से नुकसान न हो।

बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाएं

अगर टाइल्स पर सफेद परत के साथ साबुन के जिद्दी निशान भी हैं, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है। 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और सॉफ्ट ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें। कुछ मिनट बाद पानी से साफ कर लें। यह हल्की गंदगी और साबुन के निशान हटाने में मदद कर सकता है। मिनरल्स की मोटी परत इससे पूरी तरह साफ नहीं होती है।

साइट्रिक एसिड से हटाएं जिद्दी दाग

साइट्रिक एसिड हार्ड वॉटर से बने कैल्शियम के जमाव को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए पानी में थोड़ा साइट्रिक एसिड घोलकर पहले टाइल्स के किसी छोटे और छिपे हिस्से पर टेस्ट करें। अगर सतह पर कोई नुकसान न हो, तभी दाग वाली जगह पर थोड़ी देर लगाकर सॉफ्ट ब्रश से साफ करें। इसके बाद पर्याप्त पानी से धो लें।

टाइल्स के लिए बने क्लीनर का इस्तेमाल करें

अगर सफेद परत काफी पुरानी और मोटी हो गई है, तो टाइल्स पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले हार्ड वॉटर या लाइमस्केल रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लेबल पर दिए निर्देशों का पालन करें। तय समय से ज्यादा देर तक क्लीनर को टाइल्स पर न छोड़ें और सफाई के बाद पानी से अच्छी तरह धो लें।

प्लास्टिक स्क्रैपर से हटाएं जमी हुई परत

कुछ जगहों पर पानी के मिनरल्स की परत इतनी मोटी हो जाती है कि सिर्फ कपड़े या ब्रश से नहीं हटती। ऐसे में पहले उपयुक्त क्लीनर से परत को नरम करें। इसके बाद प्लास्टिक स्क्रैपर से बहुत हल्के हाथों से उसे हटाएं।