बाथरूम की बाल्टी, मग और नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पटले की को अक्सर हम पानी डालकर साफ करके रख देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे इनके ऊपर साबुन की परत, धूल-मिट्टी और पानी के सफेद दाग जमने लगते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी या साबुन से धोने से यह साफ नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको सफाई के स्मार्ट तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। इससे न केवल आपका सफाई का काम आसान हो जाएगा बल्कि गंदगी को हटाने में मदद मिलेगी।

डिशवॉश लिक्विड से साफ करें रोजाना की गंदगी

बाल्टी, मग और प्लास्टिक के पटले पर साबुन या पानी की सफेद परत को हटाने के लिए सबसे पहले डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इसके बाद स्क्रबर की मदद से बाल्टी और मग को अंदर-बाहर से साफ करें।

साथ ही पटले की ऊपरी सतह के साथ उसके किनारों और नीचे की तरफ भी सफाई करें। अगर पटले पर खांचे या डिजाइन बने हैं, तो पुराने साफ टूथब्रश से उन जगहों को साफ किया जा सकता है। इसके बाद इन तीनों चीजों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर आप अक्सर इस तरीके से सफाई करती रहेंगी तो पटला, मग या बाल्टी पर बहुत गंदगी या सफेद परत जमेगी ही नहीं।

सफेद परत हटाने के लिए इस्तेमाल करें सफेद सिरका

बाल्टी, मग या पटले पर सफेद जिद्दी निशान जम गए हैं और साबुन या फिर डिशवॉश लिक्विड से साफ नहीं हो रहे, तो ये कठोर पानी में मौजूद खनिजों के दाग हो सकते हैं। ऐसे में सफाई के लिए आप सफेद सिरका यूज कर सकती हैं। इसके लिए सफेद सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाएं।

फिर इस घोल को पहले बाल्टी या मग के किसी छोटे, कम दिखाई देने वाले हिस्से पर लगाकर देखें। अगर प्लास्टिक के रंग या सतह पर कोई असर नहीं पड़ता, तो कपड़े या स्पंज की मदद से दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम स्क्रबर से हल्के हाथों से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें।

जिद्दी मैल के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाएं

कई बार बाल्टी, मग या पटले पर ऐसी गंदगी जम जाती है जो आसानी से नहीं निकलकी है। ऐसे में आप बेकिंग सोडा वाला हैक इस्तेमाल करें। इसके लिए थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेकर उसमें पानी मिलाएं और गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को गंदगी वाली जगह पर लगाकर मुलायम स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। बेकिंग सोडा की हल्की रगड़ से कुछ तरह की जमी गंदगी और साबुन की परत हटाने में मदद मिल सकती है।

पीले दागों के लिए नींबू का इस्तेमाल करें

बाल्टी या मग-पटले का रंग हल्का है और उसके ऊपर पीले दाग पड़ गए हैं तो आप नींबू का इस्तेमाल करके उसे साफ कर सकते हैं। क्योंकि नींबू में मौजूद एसिड कुछ तरह के दागों को ढीला करने में मदद कर सकता है। इस हैक को आजमाने के लिए सबसे पहले दाग वाली जगह पर थोड़ा नींबू का रस लगाएं और कुछ मिनट बाद मुलायम स्पंज से साफ करें। फिर पानी से अच्छी तरह धो लें।

अगर प्लास्टिक की सतह बहुत खुरदरी हो गई है, उसमें दरारें हैं या गंदगी साफ करने के बाद भी बदबू बनी रहती है, तो उसे बदलने पर विचार करें। नियमित सफाई और इस्तेमाल के बाद पानी निकालने की आदत से बाल्टी, मग और पटले को साफ रखने में मदद मिल सकती है।