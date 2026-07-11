Barsati kide bhagane ke upay : बारिश के मौसम में अक्सर शाम ढलते ही जैसे ही घरों की लाइटें जलाई जाती हैं पंख वाले बरसाती कीड़े घर के अंदर धड़ाधड़ घुसने लगते हैं। लाइटों के पास छोटे-छोटे पंख वाले कीड़ों का झुंड मंडराने लगता है। खुले दरवाजे और खिड़कियों से जब ये घर के अंदर घुस जाते हैं, तो इन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि ये कीड़े अक्सर कुछ समय के लिए ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होने पर घर में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहां जानते हैं कि ये बारिश के मौसम में ज्यादा क्यों आते हैं और इन्हें घर से दूर रखने के लिए कौन-से आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं।

बारिश में लाइट जलाते ही क्यों आते हैं पंख वाले कीड़े?

बारिश में नमी बढ़ जाती है, जो कुछ कीड़ों के लिए अनुकूल वातावरण होता है। रात में जलने वाली सफेद या तेज रोशनी कई प्रकार के कीड़ों को आकर्षित करती है। वहीं मानसून में कई कीड़ों का प्रजनन (Breeding) भी बढ़ जाता है, इसलिए उनकी संख्या अधिक दिखाई देती है। ऐसे में जब घर के आसपास जलभराव, गीली मिट्टी और खुली नालियां होती है तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है।

बरसाती कीड़े भगाने के उपाय | Barsati kide bhagane ke upay

खिड़कियों और दरवाजों पर बारीक जाली लगाएं

शाम के समय खुली खिड़कियां और दरवाजे उड़ने वाले कीड़ों के अंदर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। ऐसे में जाली लगाने से इनका प्रवेश काफी हद तक रोका जा सकता है।

बाहर की लाइट बंद रखें

जरूरत न होने पर बालकनी, पोर्च और गार्डन की लाइट बंद रखें। जितनी कम रोशनी होगी, उतने कम कीड़े आकर्षित होंगे।

वार्म व्हाइट LED यूज करें

बहुत तेज सफेद या नीली रोशनी की तुलना में वार्म व्हाइट LED पर उसकी तुलना में कम उड़ने वाले कीड़े आकर्षित होते हैं।

घर के आसपास पानी जमा न होने दें

गमलों की ट्रे, कूलर, छत और नालियों में पानी जमा न होने दें। इससे कई प्रकार के कीड़ों की संख्या कम हो सकती है।

एग्जॉस्ट फैन और वेंट पर जाली लगाएं

बाथरूम और किचन के वेंटिलेशन से भी छोटे पंख वाले कीड़े अंदर आ सकते हैं।

अगर पंख वाले कीड़े घर के अंदर आ जाएं तो क्या करें?

सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और केवल एक खिड़की या दरवाजा खुला रखें। कमरे की लाइट बंद करके बाहर या खुले हिस्से की लाइट जला दें। कई कीड़े रोशनी की ओर चले जाते हैं और बाहर निकल सकते हैं। सीलिंग फैन चलाने से हल्के उड़ने वाले कीड़ों को कमरे में टिके रहने में मुश्किल होती है। इलेक्ट्रिक कीट पकड़ने वाला रैकेट या UV इंसेक्ट ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है।