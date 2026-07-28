बरसात के मौसम में बच्चों को तो मस्ती सूझती है लेकिन मां की परेशानी बढ़ जाती है। स्कूल जाते समय चमचमाती हुई यूनीफॉर्म बच्चों को पहनाकर भेजा जाता है। लेकिन घर वापस आते-आते उस यूनीफॉर्म को देखकर लगता है जैसे इसे कितने दिन से न धोया गया हो। बारिश में कपड़े गंदे होना आम बात है। खासतौर पर बच्चे तो कपड़े गंदे करने में सबसे आगे रहते हैं। बारिश में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ऐसे में स्कूल यूनिफॉर्म को धोकर अगले दिन स्कूल जाने से पहले तक सुखाना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है। बारिश में स्कूल यूनिफॉर्म जल्दी सुखाने के लिए आप यहां बताए कुछ स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में।

तौलिया लेकर करें ये काम

अगर आप चाहते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाएं तो उसके अंदर से अतिरिक्त पानी निकालना जरूरी होता है। इसलिए धुली हुई यूनिफॉर्म को सूखे और मोटे तौलिए पर फैलाएं। अब तौलिए को रोल करके हल्का दबाएं। तौलिया अतिरिक्त पानी सोख लेगा और कपड़ा जल्दी सूखने पाएगा।।

हैंगर पर टांगकर पंखे के सामने रखें

यूनीफॉर्म को जल्दी सूखाने के लिए आप उसे मोड़कर सूखने के लिए न डालें। बल्कि हैंगर पर फैलाकर टांगें। पंखे की हवा सीधे लगने से कपड़े जल्दी सूख पाते हैं।

दो पंखों के बीच एयर फ्लो बनाएं

अगर संभव हो तो एक तरफ खिड़की खुली रखें और पंखा चलाएं। हवा का लगातार बहाव नमी हटाने में मदद करता है।

स्पिन दोबारा चलाएं

अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं, तो सिर्फ 5-10 मिनट का अतिरिक्त स्पिन चला दें। इससे काफी पानी निकल जाता है।

डीह्यूमिडिफायर या AC का ड्राई मोड

कपड़े सूखाने में यह तरीका भी आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए अगर घर में AC है, तो उसका ड्राई मोड कमरे की नमी कम करता है, जिससे कपड़े तेजी से सूख सकते हैं।